Déchets : Le centre d'enfouissement de Prunelli di Fiumorbu pourrait repartir pour 10 ans

Les résultats de l’enquête publique concernant l’extension, et donc le prolongement de l’activité du site d’enfouissement des déchets ménagers de Prunelli di Fiumorbu sont tombés. Et elles ne vont pas plaire aux défenseurs de la fermeture du site. Selon les conclusions de l’enquête, le centre d’enfouissement pourrait fonctionner 10 ans de plus au maximum, et non 15 ans comme cela était évoqué.



L’enfouissement pourrait donc être prolongé grâce à la création d’une nouvelle installation : la STOC 3, du nom de la société (la Société de Traitement des Ordures Corses) qui gère le centre d’enfouissement. Déjà établie à hauteur de 40 000 tonnes de déchets ménagers enfouis par an, la STOC 3 pourrait en accueillir tout autant, voire un peu plus.