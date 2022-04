Assemblée de Corse : Polémique sur les déchets et les tensions entre l’Exécutif et le Syvadec

Des postures ridicules

Le président de l’OEC repart sur une nouvelle séquence d’explications plus musclées, fait part de sa surprise et lève les ambiguïtés : « On a un problème : ce qui coute 1 € sur le continent, coûte 2,5 € en Corse. Le projet de Monte coûte le double de ce qui a été planifié. La solution idéale serait de valoriser sans machine ! Restons lucide et abordons les problématiques entre personnes responsables ! Public-privé ? Pour nous, c’est clair, c’est le public ! Le Syvadec devrait gérer lui même les centres ! ». Et de rétorquer aux élus locaux d’opposition : « Pourquoi vous payer plus et toujours plus ? Posez la question au Syvadec ! Je ne suis pas le Syvadec ! Poser la question à qui de droit ! Sinon, on va se perdre, on ne va pas s’entendre, essayons de sortir de ces postures ridicules, arrêtons d’être des diablotins ! Je ne donne de leçons à personne, mais je ne m’en laisse donner par personne ! Nous nous sommes vus opposer des fins de non-recevoir du Syvadec sur les composteurs ! Nous avons fait 18 mois de réunions sans que personne n’en parle ! On pourrait se contenter de faire le plan et de dire au Syvadec : débrouillez-vous avec le traitement ! Il faut parler clair. Je fais signer des conventions, je ne suis pas obligé, ce n’est pas mon rôle, mais je le fais parce que c’est un problème pour la Corse ».



Un jeu de compétences

Le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, remet la question des déchets dans son contexte. « C’est un enjeu fondamentalement politique partout dans le monde, particulièrement dans une île. Le problème des déchets, nous le rencontrons tous, comme citoyens, élus et Corses. Le système global n’est pas vertueux et affiche des surcoûts dont certains sont identifiés et d’autres ont des causes plus opaques. Aujourd’hui, on paye 400 € là où ailleurs on paye 100 €. Veut-on identifier les causes et les faire cesser ? ». Il rappelle tout aussi fermement que « la situation de blocage vient du fait qu’il n’y a jamais eu de tri significatif. On a enfoui dans des centres, dans un système irrationnel qui fait qu’on produit des déchets à Bastia et qu’on les envoie à Cargese pour les traiter ! La solution d’urgence, on la connaît ! L’absence d’exutoire, ce n’est la faute de la CDC ! Trouver un centre de stockage, trouver un terrain, ce n’est pas la compétence de la CDC, il faut que les Corses l’entendent ! La réalité, c’est que si la CDC décide de centres, c’est aux Syvadec et aux Interco de les trouver. Les surcoûts actuels, c’est que le système n’a pas changé et que ceux, qui l’ont en charge, ne l’ont pas fait changer. Il n’y a pas de tri ! Il faut des centres avec de la gestion publique, mais pour cela, il faut des terrains, mais les terrains, on ne les a pas. Cela devrait être le travail uniquement du Syvadec ». Il confirme qu’un certain nombre de communes et d’intercommunalités ont délibéré et sont prêtes à entrer dans une logique de territorialisation. « On l’a fait admettre au nouveau préfet. Les territoires veulent des garanties, d’où la contractualisation. On propose de financer à 80%, on a budgétisé 10 millions € cette année, ce n’est pas notre compétence, mais on le fait ! C’est une avancée significative ». Avant de conclure sur la nécessité de revoir l’organisation institutionnelle : « le Syvadec ne fonctionne qu’imparfaitement. On ne sait pas qui fait quoi ! Notre vision va vers la simplification ». L’Assemblée de Corse a pris acte, sans vote.



N.M.