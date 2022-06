Les Corses produisent 36% de déchets en plus par rapport à la moyenne nationale

Les Corses produisent encore trop...beaucoup trop de déchets.

C’est ce que révèle le dernier rapport 2021 de l’

Observatoire

des déchets ménagers commandé par le Syndicat de valorisation des déchets de la Corse (

Syvadec

).

D’après le document, les insulaires ont produit l’an passé 721 kilos de détritus par habitant ce qui équivaut à 243 933 tonnes de production

totale,

soit une augmentation de 8% par rapport à 2020.

Toutefois, ces chiffres sont à

nuancer,

car le ratio de production est calculé par habitant permanent et ne prend pas en compte les déchets produits par le tourisme.

Le rapport souligne quand même que par rapport à la moyenne de production des déchets dans les zones touristiques, la Corse est 7% au-dessus.

Aussi, depuis 2017, la production globale de déchets est en augmentation constante.

Cela s’explique par l’importante croissance démographique régionale (plus de 1 % en moyenne par an ;

plus de deux fois supérieure à la moyenne nationale de 0,4 %) ainsi qu’à la hausse de l’activité touristique.

C

oncernant le tr

i

, pas de quoi se réjouir.

Sur l’

île

celui-ci reste toujours à la

marge,

car seuls 38,4% des déchets sont triés en 2021 contre 37,2% en 2020.

En tout, chaque

année,

les habitants trient 276 kg de déchets qui seront ensuite valorisés.

Même si ce sont 30 008 tonnes de plus collectées en 2021 par rapport à l’année précédente, il reste tout de même 62% des déchets qui sont enfouis.

Depuis la mise en place des

extensions

de consignes de tri en 2018 qui ont permis de mettre presque tous les emballages dans les poubelles jaunes, le tri a été multiplié par deux.

Dans le

tri

on retrouve quatre flux différents : les emballages, le papier, le

verre

ainsi que les biodéchets où l’on observe de grandes avancées.

En effet,

en 2021, 27 % de la population corse disposait d’une solution de compostage contre 23% des habitants en moyenne en 2019, sur le territoire national.

Cela a permis de collecter 3116 tonnes de biodéchets l’an dernier.

Comme

l

e composte créé à parti

r

des biodéchets peut être directement utilisé dans les jardins, le rapport estime que 4296 tonnes de biodéchets ont été

détournées

de l’enfouissement.

Ce sont donc 17 033 tonnes de déchets ménagers assimilés (DMA) en plus traités par le Syvadec et les intercommunalités. Attention, le rapport a pris en compte les DMA soit les déchets des ménages, y compris les encombrants (hors gravats), les déchets produits par les petites entreprises (ou administrations) et les déchets des communes (entretien des espaces verts, nettoyage de la voirie, déchets des marchés).