Viggianello : les élus municipaux s'opposent à l'extension du site d'enfouissement

Mais les élus de Viggianello ne l’entendent pas de cette oreille. Dans un communiqué en date du 13 juillet, ils font part de leur opposition à cette nouvelle réquisition. « Force est de constater que l’engagement de la municipalité soutenu par le collectif Valincu Lindu, contre l’ouverture de l’ISDND (Ndlr : Installation de stockage de déchets non dangereux) dit Viggianello 2 était légitime, écrivent-ils. Ce combat n’était nullement dirigé contre la SAS Lanfranchi Environnement mais motivé par la crainte, avérée une fois de plus, de voir le Valinco rester pour des années le déversoir des ordures ménagères de toute la Corse-du-Sud et au-delà ! »



Pour les élus de la commune, l’État a sa part de responsabilité. « En autorisant l’ouverture de l’ISDND dit Viggianello 2 avec une capacité de traitement de 58 000 tonnes par an pour dix ans soit 580 000 tonnes, l’État et ses services condamnaient le Valinco aux réquisitions successives, qui ne manqueront pas de se poursuivre dans les prochaines années », argumentent-ils. Aussi, pour les élus de Viggianello, la capacité maximum d’enfouissement sera atteinte « bien avant les dix années prévues ». Et d’interroger : « Que se passera-t-il alors ? Une nouvelle extension avec un nouveau dôme comme pour Viggianello 1 ? Et ensuite ? Un futur Viggianello 3 ? »