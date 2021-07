Covid-19 : nouvelles mesures sanitaires et retour du masque en extérieur en Balagne et à Saint-Florent

Au niveau national le pass sanitaire pour les lieux de culture est déjà appliqué ce mercredi 21 juillet. Pour les restaurants et les bars, il n’entrera en vigueur que le 1er août. Sauf pour la Balagne et Saint-Florent qui expérimenteront un pass sanitaire anticipé.



Dès ce vendredi 23 juillet trois restaurants et trois cafés de chacune des trois communes concernées devront le mettre en application. Ils seront désignés par la préfecture en concertation avec les maires. En tout, ce sont donc 18 établissements qui effectueront un test anticipé du pass sanitaire pour les bars et les restaurants. Une première au niveau national.



La fermeture de tous les établissements a elle été repoussée à minuit au lieu de 23 heures. « L’analyse montre que les clusters nés en Balagne ne sont pas issus de restaurants et de bars mais plutôt de soirées privées » constate le préfet de Haute-Corse. Repousser l’heure de la fermeture servira également à réduire le flux des gens qui quittent les établissements en même temps.