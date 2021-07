Lutte anti-Covid en Balagne et à Saint-Florent : fermeture des bars et restaurants à 23 heures, feux d'artifice annulés

"C'est une course contre la montre entre cette épidémie et la vaccination", a souligné mardi après-midi le préfet de Haute-Corse, François Ravier. Compte tenu de la situation sanitaire extrêmement dégradée sur les territoires de l'Ile-Rousse, Calvi et Saint-Florent, la préfecture de Haute-Corse en concertation avec l'ARS, a décidé pour limiter la propagation du variant Delta, de prendre un arrêté préfectorale renforçant les mesures.A partir de ce mercredi 14 juillet et ce jusqu'au 1er août, sur le périmètre de Calvi comprenant 14 communes, sur celui de l'Ile-Rousse et sur celui de Saint-Florent,​Pour les évènements en plein air et notamment les festivals, tout le monde devra. Le masque sera également obligatoire lors de rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique.Concernant les rassemblements familiaux, les évènements festifs comme les mariages ou baptêmes, la jauge seraqui viennent de rouvrirpuisqu'un pass sanitaire est demandé à l'entrée.Dans"Ce sont des mesures lourdes mais elles sont proportionnelles à la situation sanitaire", explique François Ravier. En effet, depuis la fin de la semaine dernière, à cause de l'apparition de plusieurs clusters dans la région liés à deux baptêmes, deux mariages et une soirée de plage, la situation en Balagne est devenue critique. On dénombre ce mardi 13 juillet une centaine de cas positifs en lien avec ces évènements.Ainsi, le seuil d'alerte fixé par l'Etat de 200 cas positifs pour 100 000 habitants est largement dépassé dans la micro-région puisqu'il y atteint les 380 cas positifs pour 100 000 habitants. Selon Marie-Hélène Lecenne, la directrice de l'ARS qui assistait en visio-conférence à la conférence de presse de ce jour, la situation sanitaire y serait même plus dégradée qu'en Martinique et à la Réunion où un couvre-feu a été de nouveau instauré.Pour veiller à la bonne application de ces nouvelles mesures, 100 à 150 gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire balanin. Les forces de l'ordre veilleront au bon port du masque des serveurs, des clients lorsqu'ils rentrent dans l'établissement et au respect des fermetures.On écoute le préfet de Haute-Corse, François Ravier.