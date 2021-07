Covid-19 en Balagne : 4 cas de variant Delta et plusieurs centaines de personnes testées

Ce lundi 12 juillet, c'est la course aux tests Covid en Balagne. Antigéniques ou PCR, les pharmacies de la région, les laboratoires de Calvi, de l'Ile Rousse sont pris d'assaut. Cet empressement est, sans aucun doute, dû à la détection de plusieurs clusters ce samedi 10 juillet. Durant le week-end, l'ARS et la préfecture de Haute-Corse avaient annoncé par voie de communiqué de presse qu'une cinquantaine de personnes a été contaminée après avoir participé à des évènements festifs. Ils appelaient d'ailleurs à aller se faire tester massivement. Sur le terrain les consignes semblent respectées."Depuis aujourd’hui on a multiplié par dix le nombre de tests PCR. Ceux qui viennent sont des jeunes de la région entre 16 et 35 ans", raconte le docteur François Agostini, en charge de la maison de santé de Calenzana avant de poursuivre : "mais on ne peut pas faire face à toutes les demandes alors les laboratoires de Calvi, de l'Ile Rousse et surtout les infirmiers libéraux travaillent beaucoup avec nous pour tester massivement".A la pharmacie Savelli de l'Ile Rousse qui était de garde ce dimanche 11 juillet, la tendance se confirme. "Nous ne réalisons pas les antigéniques le dimanche, du coup nous avons vendu énormément d'auto-tests. La pharmacienne continue. Depuis la semaine dernière, on a triplé le nombre tests quotidiens, on peut en avoir jusqu'à 100 tous les jours. Certaines personnes arrivent paniquées parce qu'elles se trouvaient dans les soirées et ont de petits symptômes. Ce sont beaucoup de jeunes qui ont des affaires en Balagne."La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de Balagne a tout mis en œuvre pour alerter et informer la population sur les lieux où elle peut se faire tester. "Nous avons vite activé notre réseau pour assurer une bonne communication et essayer de briser le plus rapidement possible la chaîne de contamination du virus", explique Dominique Simeoni, présidente de la CPTS et médecin à la maison de santé de l'Ile Rousse.D'après nos informations, un des clusters serait parti d'un mariage qui se serait déroulé lors du week-end précédent, vers Calenzana. Si la propagation du virus est aussi rapide, tout laisse à penser que le variant Delta, devenu majoritaire sur le territoire national, y est pour quelque chose. "Un patient positif peut potentiellement contaminer 7 autres personnes", rappelle Dominique Simeoni. D'ailleurs, sur les 47 tests positifs confiés au laboratoire de l'Ile Rousse 4,, qui avaient été réalisés au cours de la semaine passée ont révélé la présence du variant Delta. Mais les résultats sont partiels car les 43 autres sont toujours en cours de criblage. Contactée à ce sujet, l'ARS de Corse n'a pas donné suite à nos demandes.Depuis un peu moins d'une semaine, la présence des clusters pourrait avoir eu un effet positif sur la vaccination. En effet, face à une demande croissante les maisons de santé de l'Ile Rousse et celle de Calenzana ont eu la possibilité de réouvrir des créneaux qui, depuis la fin juin, avaient dû fermer faute d'assez de patients à vacciner. "On a beaucoup plus de jeunes qui viennent en ce moment. Je ne sais pas si c'est l'effet cluster, on peut aussi penser qu'avant ils avaient peur des effets indésirables alors qu'ils passaient leurs examens", lance Dominique Simeoni.Dans son dernier bilan quotidien en date du 12 juillet, l'ARS de Corse relève depuis le 9 juillet 101 cas positifs en Haute-Corse.