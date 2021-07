Balagne : une cinquantaine de cas positifs de Covid-19 à la suite d'évènements festifs

Une cinquantaine de cas positifs de COVID 19 ont été identifiés ce jour à la suite d’évènements festifs en Balagne, datant d’il y a environ une semaine et auxquelles plusieurs centaines de personnes ont participé.

Il s’agit de personnes âgées de 20 à 35 ans, très majoritairement résidents corses. Des personnes présentant des symptômes auraient participé à ces soirées.

Si cela se confirmait, il s’agirait d’un comportement particulièrement irresponsable et dangereux pour la santé de la population.



Ces clusters, d’une d’ampleur jamais vue en Corse jusqu’à présent risquent de se traduire par de nombreux autres cas dans les jours à venir.

L’identification des cas contacts et l’isolement de ces personnes est en cours, de même que le criblage et le séquençage pour identifier la souche du virus en présence.





Ces clusters vont entraîner une sévère dégradation de la situation sanitaire dans le département et, s’ils devaient se traduire par des hospitalisations, faire peser un risque réel sur le système hospitalier.





Face à cette situation, le préfet et l’ARS appellent les personnes ayant participé à ces évènements à strictement respecter leur isolement, et en particulier à éviter tout contact avec des personnes à risque et à se faire tester sans délai.



Au-delà de ces personnes, et compte tenu de l’évolution très défavorable de la situationn sanitaire, les autorités appellent les habitants du département à limiter fortement leur participation à ce type d’évènements risquant d’être des «super contaminateurs», à se faire tester régulièrement; •à limiter leurs contacts avec des personnes à risque;•à respecter les mesures barrières dans toutes les interactions sociale et à se faire vacciner sans délai