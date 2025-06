Appel mondial contre la pollution plastique : en Corse, Mare Vivu sonne l’alerte

« La pollution plastique étouffe la vie marine et contamine notre alimentation, jusqu’à se retrouver dans notre sang ». Ce mardi, Antonio Guterres, le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, ouvrait la deuxième journée de la conférence mondiale sur l’océan (UNOC) par un constat alarmant. Chaque année, 10 millions de tonnes de déchets plastiques sont rejetés dans les océans avec tout ce que cela implique comme conséquences. Tout au long de la semaine, les quelque 63 chefs d’État et de gouvernement rassemblés à Nice pour trouver des solutions concrètes afin de mieux protéger les océans, ont d’ailleurs érigé la lutte contre la pollution plastique des océans comme l’une des préoccupations majeures pour l’avenir.



Une réalité sur laquelle alerte Mare Vivu depuis sa création en 2016. « Dès notre première mission CorSeaCare en mer, il y a presque 10 ans, nous nous sommes pris une énorme claque », confie ainsi Pierre-Ange Giudicelli, le président de cette association fondée par des amoureux de la mer dans le Cap Corse, « À la base, nous avions créé cette expédition avec l’objectif de vivre une aventure et d’aider la recherche. Et nous avons pris de plein fouet l’ampleur de la pollution plastique autour de notre île. C’est quelque chose qui nous a happé et nous avons commencé à travailler là-dessus, à monter en compétence sur le sujet, à faire des actions de terrain. Et plus on tirait le fil, plus on se rendait compte que la situation était catastrophique et surtout qu’il y avait très peu d’acteurs mobilisés en Corse », raconte-t-il, « Au fil du temps, nous nous sommes vraiment spécialisés dans la lutte contre la pollution plastique au fil des années. Maintenant nous menons à la fois des actions plutôt scientifiques, de travail de terrain, de collecte de données, mais aussi des actions de sensibilisation pour essayer d’alerter l’opinion publique sur le sujet ».



« La Méditerranée est littéralement saturée par les micro-plastiques »



Alors que la Méditerranée enregistre des taux de pollution plastique records au niveau mondial, le président de Mare Vivu explique toutefois que le véritable danger est aujourd’hui le moins visible. « On peut observer deux types de pollutions plastique », explique-t-il en déroulant : « Quand j’étais plus jeune, je me souviens qu’on voyait des décharges sauvages un peu partout, et des déchets arriver directement à la mer. Cette pollution de macro-déchets commence à être jugulée aujourd’hui et les plages peuvent paraitre plus propres. Mais ce que l’on retrouve le plus souvent maintenant dans les eaux autour de la Corse ce sont les micro-plastiques. Nous sommes sur une situation qui atteint son paroxysme à ce niveau : la Méditerranée est littéralement saturée par ces micro-plastiques. Cela veut dire que ces micro-plastiques saturent les écosystèmes et entrent dans tous les mécanismes naturels, dans toutes les interactions naturelles qu’elles soient liées aux organismes vivants ou aux processus géophysiques, comme le processus sédimentaire ».



À l’occasion de plusieurs actions de terrain, notamment du nettoyage d’une crique de Centuri, l’association a d’ailleurs pu mesurer l’ampleur du phénomène. « Cette plage est normalement composée de petits graviers et de sable. Aujourd’hui, on s’est rendu compte que tout cela est remplacé par des micro-plastiques qui sont venus s’échouer sur les rives. Cela fait un choc », déplore Pierre-Ange Giudicelli en racontant : « Le but de l’action que nous avons mené était de remplir des seaux d'eau de mer et d’y mettre des pelletées de sédiments afin de récupérer la fraction flottante, c'est-à-dire le plastique. Au fond, le sédiment était censé couler. Mais à chaque fois qu’on vidait le seau on n’y trouvait plus rien, pas un seul grain de sable ou un caillou ». Un cas loin d’être isolé selon le président de Mare Vivu qui a pu constater que de nombreuses plages en Corse stockent également des quantités hallucinantes de micro-plastiques. « D’autres régions de Méditerranée subissent la même trajectoire. Nous sommes vraiment sur une situation extrême », souffle-t-il. « Quand on compare avec d'autres régions du monde où la pollution est très médiatisée, comme l'Asie du Sud-Est où on va avoir des grosses quantités de macro-déchets en mer, et on se dit qu’en Méditerranée finalement on n'est pas si mal. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que nous en sommes déjà au stade d'après ! », indique-t-il en détaillant : « Cela fait très longtemps que la Méditerranée est industrialisée, bordée de villes très importantes qui utilisent depuis longtemps les plastiques jetables, et où il y a eu peu de gestion des déchets. Ces déchets se sont retrouvés en masse dans une mer semi-fermée et se sont fragmentés pendant des dizaines d'années, et aujourd'hui on est à un stade où on a une pollution de micro-plastiques impossible à enlever ».