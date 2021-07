En Balagne, les professionnels de santé unis pour une meilleure coordination

Ce mardi 6 juillet marquait le début d'une vaste collaboration entre les professionnels de santé en Balagne, l'Agence régionale de Santé et l'Assurance maladie afin d'entériner un maillage territorial des soins pour les 22 517 habitants de la région. La signature de cette convention de communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) permettra de véritablement structurer l'offre de soin en suivant une ligne de route et des objectifs qui assureront à tous les patients de pouvoir se soigner sur le territoire.



"Le but est de faire collaborer tous les professionnels par exemple pour la télé-consultation. On sait que 11,4 % des balanins n’ont pas de médecin traitant déclaré et 7% sont des personnes âgées. Pour cela, un infirmier qui passe tous les jours pour les soins pourra par exemple proposer via son smartphone une télé-consultation avec un médecin. En plus, il a l'avantage de connaître son patient et pourra appliquer directement les recommandations , voire, suivre les ordonnances du médecin", explique Clarisse Goux, infirmière libérale et coordinatrice CPTS de Balagne présidée par le médecin Dominique Simeoni.



Pour le moment, 4 médecins, 15 infirmières, un masseur-kinésithérapeute, une pharmacie, le centre hospitalier de Calvi-Balagne, le réseau gérontologique Rivage, le service de soins infirmiers à domicile Amapa, les CCAS et CIAS font partie de cette CPTS qui devrait dans les prochains mois, se structurer, recruter des agents administratifs et trouver des locaux.



Prévenir l'absence de soins



Le territoire balanin connaît une forte précarité puisque 6,8 % de la population est couverte par la complémentaire santé solidaire. Sa population est aussi plus âgée que la moyenne nationale puisque 30,6% des habitants ont plus de 60 ans contre 25,5% au niveau national. Ce maillage semblait donc indispensable pour les soignants d'autant plus que les professionnels de santé collaboraient déjà beaucoup entre eux. "Nous nous rassemblons déjà dans des locaux comme à la maison de santé de Calenzana ou à celle de l'Ile Rousse. Si un patient avait besoin on l'envoyait automatiquement sur le centre hospitalier de Calvi ou avec l'Age d'Or à l'Ile-Rousse. C'était assez naturel mais rien n'était vraiment officiel et sans le savoir on était déjà dans la dynamique d'une CPTS", poursuit Clarisse Goux.



Dans les prochains mois, un groupe de travail devrait plancher sur la création d'un call center, pour trouver un médecin traitant aux personnes qui en sont dépourvus. En collaboration avec l'assurance maladie, un envoi de courriers aux personnes ciblées contenant le numéro à composer pour trouver des médecins est aussi envisagé. L'objectif de la communauté professionnelle est aussi d'accueillir et aider leurs confrères qui voudraient s'installer dans des zones rurales en les intégrant dans le projet.