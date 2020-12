Covid-19 : l'avenir incertain des 25 discothèques corses fermées depuis 10 mois

Aucune perspective



Si les gérants de discothèques sont si inquiets c'est qu'ils n'ont aucune date de réouverture. "On parle d' avril ou mai mais je suis déjà très pessimiste sur une ouverture cet été. 2021 risque encore d’être très long alors dire qu’on voit le bout du tunnel ça serait mentir", assure Alain Ducatelli. Cela pose ainsi des problèmes d'organisation pour toutes les directions qui doivent faire des travaux ou prévoir des programmations d'artistes.



La trésorerie est elle aussi dans le rouge. Cela fait 8 mois que Pierre Battesti, directeur du Klint à Porto-Vecchio n'a pas pu se verser de salaire. "Heureusement, j'ai un autre établissement, un bar qui a pu ouvrir cet été. J'ai pu m'en sortir grâce à cela. Avec la boîte, il y avait un peu d’avance pour payer les charges mais ça a été vite bouffé. Heureusement des amis m'ont un peu aidé. Quand on voit sur le compte -25 000€ c'est compliqué, sans compter que le prêt garanti par l'Etat m'a été refusé ", confie l'homme.



"Ça nous a sauvé la vie"



Pierre Battesti n'a pas encore reçu les 15 000 euros mensuels alloués aux établissements de nuit. Mais l'homme compte bien dessus pour ne pas mettre la clé sous la porte. Ces 15 000€, Sophie Filipetti les a reçu la semaine dernière. Grâce à cette rentrée, elle a pu payer une partie des loyers ainsi que des fournisseurs qui attendaient les règlements depuis des mois. "Ça nous a sauvé la vie. Sans ça je ne sais pas comment j'aurais fait. En plus, la Conca d'oro est une boîte de nuit saisonnière."

Mais Pierre et Alain ne décolèrent pas "On en arrive à un point où on se contente d’avoir les aides et même plus de se battre pour travailler. On devient des entreprises allocataires pour tenir debout, c’est déplorable."



En France, 30% des boîtes de nuits ont déjà définitivement fermé leurs portes.