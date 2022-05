Covid-19 en Corse : 5 décès, 1 487 cas et un taux d'incidence qui passe sous la barre de 500 cas

Les données publiées ce jeudi 12 mai par l'agence régionale de santé de Corse confirment une baisse de la circulation virale. Le nombre de nouveaux cas recensés entre le 2 et le 8 mai est de 1 487 positifs, soit 210 nouveaux cas par jour.

Les taux d’incidence passe sous la barre des 500 cas et s'établit à 430 pour 100 000 soit une baisse de 43 % par rapport à la semaine précédente.



Hospitalisations

Les nouvelles hospitalisation diminuent par rapport à la semaine dernière: on dénombre cependant 32 nouvelles admissions au cours de la semaine dont 3 nouvelles admissions en réanimation.

Au 12 mai, 79 patients sont hospitalisés en Corse avec une moyenne d’âge de 75,8 ans et 7 personnes sont hospitalisées en réanimation ou soins intensifs avec une moyenne d’âge de 76,6 ans.



5 nouveaux décès

Dans la semaine entre le 8 et 12 mai, on déplore 5 nouveaux décès. Depuis le début de la surveillance, environ 430 personnes sont décédées à l’hôpital.



Vaccination

Au 2 mai, en Corse, 67,4 % de la population a reçu un schéma initial complet et 50,4 % a reçu une première dose de rappel.