Covid-19 en Corse : les cas positifs et les hospitalisations en baisse sur la dernière semaine

Les plus touchés par le virus restent, comme pour la semaine précédente, les 0-14 ans et les 15-19 ans dans les deux départements. Dans les autres classes d’âge, les taux d’incidence continuent de diminuer. En Corse-du-Sud, l’augmentation du taux d’incidence touche aussi les 65 ans et plus, associée à une augmentation du taux de positivité.