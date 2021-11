Covid-19 : le masque de retour dans les écoles primaires de Haute-Corse

Lundi 8 novembre va marquer le retour en classe après les vacances de la Toussaint mais cette date va aussi marquer le retour du port du masque en classe pour les élèves de primaire de Haute-Corse. Ce 3 novembre le ministère de l'éducation nationale a publié sur son site la liste des 39 départements métropolitains dont le taux d’incidence s’établit au-dessus des 50 cas pour 100 000 habitants depuis plusieurs jours, et où, donc, le port du masque sera rétabli dès la rentrée scolaire du 8 novembre. Ces départements repasseront en effet du niveau 1 au niveau 2 du protocole sanitaire de l’Éducation nationale qui prévoit des mesures de protection renforcées, notamment la limitation des brassages par niveau, l’augmentation de la fréquence des désinfections et le respect d’une distanciation physique adaptée pour les activités physiques et sportives mises en œuvre le plus rapidement possible.La Corse-du-Sud est aussi concernée par le port du masque à l'école.