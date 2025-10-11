CorseNetInfos
Ajaccio : La Poste Sainte-Lucie ferme pour travaux du 13 octobre au 16 novembre
La Poste Ajaccio Sainte-Lucie fait peau neuve. Le bureau situé au 81 cours Napoléon fermera ses portes du lundi 13 octobre au dimanche 16 novembre inclus pour travaux. 
 
Dans un communiqué, La Poste indique que cette fermeture temporaire permettra de livrer un bureau « rénové, lumineux et plus accueillant ». Le chantier prévoit notamment le réaménagement de l’espace commercial, la réfection des peintures et du sol, ainsi qu’une rénovation complète de la façade extérieure. La réouverture est programmée pour le lundi 17 novembre.
 
Pendant la durée des travaux, « les clients bénéficieront d’une continuité de services », précise encore l’entreprise. Le retrait des colis et courriers avisés s’effectuera ainsi au bureau de tabac Carpe Diem, qui proposera également la vente et l’affranchissement de produits postaux, du lundi au samedi de 6h à 20h.
 
Pour les autres opérations postales ou bancaires, les usagers pourront se rendre dans les bureaux d’Ajaccio Saint-Gabriel ou du Parc Berthault, ouverts selon leurs horaires habituels.
 
La Poste précise enfin que le distributeur automatique de Sainte-Lucie « ne sera pas approvisionné durant les travaux ». Le plus proche en service se trouve à Saint-Gabriel. 
 
Les conseillers bancaires restent, eux, joignables « par email ou par téléphone au numéro habituel ».




