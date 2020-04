Covid-19 - Réouverture des écoles le 11 mai : l'avis des maires de la CAB

- Que pensez-vous de la réouverture des écoles le 11 mai ? - Pour les 6 semaines d’école restantes et au vu de la crise sanitaire que nous connaissons j’aurais tendance à dire que je ne vois pas de prime abord l’utilité de la reprise de l’école encore moins de la maternelle et du primaire.

En revanche d’un point de vue plus pédagogique et sociétal je pense que dans certains cas et certaines situations familiales il est important que l’école reprenne ne serait-ce que pour une équité sociale et de donner le droit à l’enseignement pour tous les enfants mais pas au détriment de leur santé.

- En tant que maire comptez-vous autoriser les écoles à rouvrir ?



- J’ai écouté comme tous le monde l’intervention du Premier ministre sur le plan de deconfinement et plus particulièrement sur l’école. Ce qui est rassurant c’est qu'il n’est pas obligatoire et basé sur le volontariat. Ils pourront poursuivre gratuitement de leur domicile un enseignement à distance.



En revanche, pour les enfants avec du retard scolaire ou pour les enfants dont les parents n’ont pas de solutions pour les garder, ceux rencontrant des problèmes familiaux, je suis obligée de rouvrir l’école, nous nous devons d’assurer et de continuer le service public. Au moment où je vous réponds nous ne connaissons pas encore comment fonctionnera l’école et surtout pour la compétence des communes le fonctionnement des cantines et des garderies.

Notre priorité est la santé et la protection de nos enfants et de notre personnels des écoles et c’est pour ces raisons que je peux vous dire que pour l’école de Pietranera la cantine ne rouvrira pas ces portes avec le fonctionnement actuel. Les restaurants étant fermés, comment peut-on ouvrir des restaurants scolaires ?



Pour le reste ma décision dépendra d’une concertation avec le corps enseignant et les représentants des parents d’élèves afin de préparer cette rentrée et de trouver des solutions ensemble. En revanche si nous avons la possibilité de mettre en place les gestes barrières, des masques en quantité suffisantes pour le corps enseignant, le personnel municipal et la mise à disposition de gel hydroalcoolique, nous rouvrirons l’école.