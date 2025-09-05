Golfe de Portu : pour réguler les activités maritimes, l'OEC remet des fanions aux bateliers

C’est un pas de plus que l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) franchit vers une meilleure protection du Golfe de Portu et de ses écosystèmes exceptionnels. Ce vendredi en fin de journée, le président Guy Armanet a remis des fanions d’identification des unités de navigation aux représentants des sociétés de promenades en mer. Un moment symbolique qui marque une étape importante dans la mise en place d’une régulation concertée et visible des activités maritimes et qui s'inscrit directement dans la construction de la future Réserve Naturelle de de Corse- Golfe de Portu.



Actée par l’Assemblée de Corse en 2020, cette dernière connait un coup d’accélérateur depuis le printemps dernier. Plusieurs réunions et comités de pilotage ont en effet été organisés afin de définir les contours de cette future zone protégée, qui doit englober l’actuelle réserve de Scandola et s’étendre de Galeria à Capo Rosso, jusqu’à 12 milles nautiques au large, avec pour objectif de mieux préserver une zone marine reconnue internationalement pour la richesse de ses écosystèmes et sa biodiversité. Un projet de construction dans lequel l'OEC a souhaité associer l’ensemble des acteurs intervenants dans la réserve. Dans ce cadre, la délivrance de ces fanions aux couleurs de l’OEC a été pensée comme une première étape vers la régulation de la navigation dans le périmètre de la réserve. Le but étant à terme d’en réserver l’entrée aux bateliers ayant accompli certaines formalités.



Les 13 sociétés de promenade en mer déjà détentrices du précieux fanion ont ainsi dû démontrer s’être acquittées du paiement de la taxe Barnier en 2024, une fiscalité écologique qui vient compenser les atteintes dues aux activités et aux transports touristiques dans les espaces naturels protégés. « Le but est de protéger le périmètre de la réserve et de continuer la dynamique qui est en route avec les différents acteurs de promenade en mer sur le secteur », indique Guy Armanet en reprenant : « Ces fanions sont les prémices de la licence que l'on attribuera lorsque l'on aura arrêté le plan de gestion de la future réserve naturelle de Corse et de l'encadrement de Scandola ».



Une trentaine de bateaux disposent déjà de leurs fanions, qui pourront désormais être contrôlés et permettront à leurs détenteurs de poursuivre leur activité de promenade en mer dans le golfe de Portu. « Nous avons travaillé de concert depuis huit mois sur ce projet. La remise de ces fanions est l’aboutissement d'un travail que nous avons mené en commun avec les bateliers. Nous n'avons rien imposé à personne », tient à souligner le président de l’OEC en dévoilant qu'au-delà de cette remise des fanions, la rencontre avec les professionnels a également permis de poursuivre les échanges autour du projet de réserve et d’avancer sur les contours de la future licence, qui sera en outre conditionnée au suivi d'une formation spécifique dispensée par l’OEC.



« Nous sommes dans une bonne dynamique et tout le monde a compris que le cadre environnemental devait être préservé. Nous sommes en train de définir les capacités de charge des sites. Nous avons des études très fines sur le sujet que nous dévoilerons rapidement afin de rentrer véritablement dans une gestion mesurée de Scandola et de la future réserve de Corse », explique Guy Armanet. Et de conclure : « Il reste du travail à faire, mais les choses avancent bien. Vu le nombre de bateliers présents aujourd'hui, je pense que nous allons entrer dans une gestion raisonnée de la réserve. C'est très encourageant. Il faut continuer d'aller de l'avant tous ensemble ».