Covid-19 : Des menus digitaux pour les restaurants corses

Depuis quelques mois le coronavirus a bouleversé notre quotidien. Pour éviter sa propagation, masques, gels hydroalcoolique sont de rigueur. Lors de leur réouverture, les restaurants devront se plier à des normes sanitaires très strictes. Afin d’éviter que les clients manipulent les menus, Jean-Baptiste Graziani, fondateur de "Whatiseat" propose leur consultation sur smartphones.



Tout part d'un voyage en Allemagne. Alors que le Bastiais s'attable dans un restaurant, il ne comprend pas un mot à la carte. Lui vient alors l'idée de créer un site internet pour traduire les menus des restaurants. Un an plus tard, c'est chose faite, "Whatiseat" propose une traduction des plats dans plus de 21 langues. L'année d'après, près de 200 restaurateurs ont adhéré au concept, dont la moitié en Corse.



A cause de l'épidémie, sont activité s'est réorientée vers la carte virtuelle. Celle-ci permet aux clients du restaurant de scanner un QR code sur leur smartphone pour découvrir un menu digitalisé et totalement dématérialisé. Ainsi, cette innovation évitera toute manipulation et par conséquent la contamination.



Depuis quelques semaines, l'entreprise locale a été très sollicitée pour son service. La solution proposée a d'ailleurs été préconisée par l’Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) Corse et sera intégrée dans les fiches recommandations de l'Etat au même titre qu'une ardoise mobile et des cartes plastifiées.