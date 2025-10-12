Bastia : le parvis de la cathédrale Sainte-Marie fait peau neuve

C’est sur un parvis de la cathédrale entièrement rénové que les fidèles de la cathédrale Sainte-Marie, à Bastia, se sont réunis après la messe de 10 h, ce dimanche 12 octobre. Une opération à 300 000 euros portée par la Ville de Bastia, financée à 80 % par les fonds européens (60 %) et la Collectivité de Corse (20 %).



Pour l’occasion, le curé de la paroisse, Pierre Bertoni, accompagné des confréries bastiaises a béni cette nouvelle place : « La place, dans l’histoire de l’humanité, a toujours été un lieu important, un lieu de regroupement, d’échange, de partage et de confrontation des idées. La société se construit autour de la place. L’aspect physique rejoint l’aspect symbolique de la construction de la société. »



Il faut dire qu’avant sa rénovation, elle ne donnait pas spécialement envie de s’y arrêter, et gâchait même les photos des jeunes mariés, tant le contraste avec le magnifique intérieur de la cathédrale était saisissant : « C’était devenu un endroit redoutable. Des traces de goudron, d’essence… Nous avons restauré la façade en 2024 et il fallait, en harmonie, restaurer le parvis. Avec une obligation à respecter : celle de mettre de la pierre d’ici, de la pierre de Brando. » commente Philippe Peretti, adjoint en charge du patrimoine de la Ville de Bastia, avant de faire l’historique de la cathédrale du XVIIᵉ siècle : « Il y a toujours eu de la pierre à cet endroit, même si ce n’était pas la place principale de la citadelle. Ici, il s’agissait d’une place où l’on se recueillait et qui était l’avant-scène d’une cathédrale. »



Sur le parvis de la cathédrale, la pierre de Brando s’est imposée naturellement, précise Jéromine Vivarelli, adjointe au maire de Bastia en charge des travaux : « Nous avons une pierre qui est magnifique ; il était important pour nous de ne pas aller chercher ailleurs ce que nous avons chez nous. Il faut développer et mettre en valeur ce que nous possédons. »



La restauration du clocher prévue pour 2026



La restauration du parvis n’est qu’une étape. Le clocher sera restauré dans le courant de l’année 2026 : « Il n’y a pas de risque immédiat. Il fallait entreprendre des travaux. La Fondation du patrimoine nous aide. » indique Philippe Peretti, adjoint au patrimoine. Pas de risque immédiat, mais des travaux importants sont à prévoir pour restaurer ce clocher, construit en 1620 et qui culmine à 38 mètres de hauteur. Les maçonneries et les enduits extérieurs sont dégradés, une dalle au niveau du beffroi est désolidarisée, et les menuiseries temporaires sont inesthétiques. Le coût des travaux est estimé à 300 000 euros, pris en charge à 50 % par la Collectivité de Corse. Ils auront pour but la consolidation de la structure, la mise en place d’un nouveau beffroi, ainsi que la restauration des enduits et des menuiseries.



La Fondation du patrimoine a lancé une souscription pour soutenir la rénovation du clocher de la cathédrale Sainte-Marie de Bastia.