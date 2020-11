Corte : une exposition consacrée à Marie-Emilie Réallon, "l’infirmière des blessés corses de la Grande Guerre"

L'exposition a néanmoins été présentée ce 11 Novembre, date hautement symbolique pour évoquer la personnalité hors du commun de Marie-Emilie Réallon, qui a consacré tous ses instants aux blessés corses soignés dans les hôpitaux parisiens durant la guerre 14-18.





Marie-Emilie Réallon, dont le mari professeur de philosophie au collège de Corte était décédé accidentellement avant la guerre de 14, fut touchée par les témoignages de sympathie de la population cortenaise lors de cette épreuve personnelle. Dès lors, engagée infirmière dans la Croix Rouge, elle n’eut de cesse de soigner les blessés corses et les réconforter ainsi que leurs familles durant toutes les années de guerre.

Visitant les hôpitaux parisiens, elle envoyait des correspondances à tous les journaux insulaires. Ce sont autant de témoignages émouvants de ces moments tragiques pour la communauté insulaire qui ont été collectés et restitués à l’occasion de ce 11 novembre.

Après l’armistice Marie-Emilie Réallon fut faite citoyenne d’honneur de Corse et ses grands mérites furent reconnus par toute l’île reconnaissante. Puis vint l’oubli et elle s’éteignit dans le dénuement.





Cette exposition a pu être réalisée à partir d’un fonds documentaire de journaux d’époque dont la matière principale est constituée par un don fait aux archives de Haute-Corse par Antoine Ferracci.

Pour l’écriture de son ouvrage, Francesca Quilichini s’est également appuyée sur les journaux conservés à la Bibliothèque patrimoniale Tommaso-Prelà de Bastia et sur des archives familiales de familles de poilus.



Sa présentation ce mercredi matin en présence du maire de Corte Xavier Poli et de Antoine Ferracci, président du CPIE A Rinascita notamment, a permis à quelques privilégiés d'apprécier la qualité et la richesse des documents exposés

Dès que la situation sanitaire le permettra, l’exposition, réalisée dans le cadre de la Fête de la Science 2020 avec le soutien de la Collectivité de Corse, sera présentée au grand public suivant un calendrier et un format que l'on connaitra en temps utile.