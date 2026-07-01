Corte - L’ARWC 2026, un championnat du Monde historique

Avec 100 équipes et 30 nations engagées, l’ARWC 2026 se place au sommet du calendrier mondial des courses aventure. Les concurrents viennent des plaines américaines, des sommets néo-zélandais, d'Europe du Nord, d'Asie... des cultures radicalement différentes, mais qui parlent toutes le même langage : celui de l’effort absolu et de la solidarité d’équipe. 400 athlètes au total convergeront vers Corte, faisant de cette édition l’une des plus internationales jamais organisées sur le circuit de l’Adventure Racing World Series (ARWS).



Au-delà d’être la terre d’accueil de ce championnat du monde, la Corse sera représentée sportivement. En partenariat avec la Ligue Corse de Triathlon, des wild cards ont permis à deux équipes de clubs de l’île et à une équipe universitaire de décrocher leurs dossards et de porter les couleurs noires et blanches. Douze athlètes insulaires s’élanceront avec la ferme intention de transformer leur connaissance intime du territoire en avantage face à la concurrence internationale.

Ce n’est pas juste un événement qui s’invite sur un territoire, c’est un événement à l’ancrage territorial fort, construit dans le partage et le respect.

Derrière cette réussite, une figure façonne depuis deux décennies le monde de l’adventure racing : Pascal Bahuaud. Ancien athlète olympique, coureur des mythiques Raids Gauloises et acteur du circuit depuis sa création, il a bâti une expertise de directeur de course reconnue bien au-delà des frontières françaises. Ses parcours exigeants, taillés pour révéler l’essence brute des territoires traversés, où l’autonomie totale des équipes reste une condition non négociable, sont sa signature propre. À ses côtés, Nancy Bahuaud porte la dimension humaine de l’événement, orchestrant la partition médiatique et partenariale qui donne à l’ARWC 2026 son rayonnement planétaire.Ensemble, ils ont imposé la manche française sur la scène mondiale. Aucune autre structure organisatrice du circuit de l’ARWS n’a obtenu la confiance du circuit ARWS à trois reprises pour porter un championnat du monde. Un palmarès qui place la France au rang des nations incontournables de l’adventure racing.Un événement de cette envergure s’inscrit donc dans une dynamique large : celle du circuit de l’Adventure Racing World Series - qui rassemble plus de 80 courses à travers le monde - et du soutien institutionnel de la Fédération Française de Triathlon et de la Fédération Internationale IARA.Mais une course ne se construit jamais seule. En Corse, c’est tout un territoire qui se mobilise : le Collectivité de Corse, les villes de Corte et de L’Île Rousse, le Parc Naturel Régional de Corse, de nombreux partenaires privés, mais aussi une armée de bénévoles qui, sur le terrain, font vivre la course au quotidien (sécurisation, logistique, contrôle des équipes dans les zones les plus reculées de l’île). Des centaines de personnes, pour animer cinq à huit jours de course non-stop.Originaire de Cervioni, Guillaume Peretti incarne mieux que quiconque le rapport brut et passionné des Corses à leur territoire. Athlète complet et détenteur du record de la traversée du GR20 avec assistance, il porte les valeurs de l'ARWC 2026 dans ses propres termes : exigence, humilité, ancrage. Il est le parrain de l’événement.Chanteuse et agricultrice, Diana Saliceti est une voix multiple de la Corse contemporaine. Formée aux polyphonies insulaires et ouverte au monde, elle sera présente aux deux cérémonies de l'événement pour offrir aux athlètes du monde entier l'âme d'un territoire. Elle est la marraine de l’événement.C'est toute une chaîne humaine qui se met en mouvement pour faire de l’ARWC 2026 un rendez-vous d’exception, la démonstration qu’un territoire et un championnat du Monde peuvent ne faire qu’un !