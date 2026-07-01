Ajaccio - La sprinteuse Marie Labarussias part vivre son rêve américain

Mais au-delà de la performance, c'est un projet de vie que la jeune femme embrasse. "Mon objectif, c'est de prendre le plus d'expérience possible et de devenir bilingue, c'était un peu un rêve, confie-t-elle. Avoir plus d'autonomie, découvrir une nouvelle culture, c'est vraiment ce qui me pousse à partir." À quelques semaines de l'échéance, l'excitation l'emporte largement sur l'appréhension. "Je ne suis pas encore stressée, j'ai super hâte. Hâte de découvrir, de faire de nouvelles rencontres."



Reste que le départ aura un goût doux-amer. Ce qui lui manquera le plus ? "La famille, et puis en Corse tout le monde se connaît, c'est ce rapprochement avec les gens qui va me manquer." En face, l'appel du grand large et du gigantisme américain. "Il y a la qualité des infrastructures, le système scolaire, la vie qui est deux fois plus grande, tout est surdimensionné. J'ai trop hâte de découvrir." Son campus, à lui seul, donne le vertige : 61 hectares et 2 000 résidents, soit près de la moitié de la population de Williamsburg, la petite ville qui l'accueillera. Quitter sa Corse à 19 ans pour se lancer dans l'inconnu : un choix de vie audacieux, à l'image d'une jeune femme qui sait ce qu'elle veut.