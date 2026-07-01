Au Corsica Sub de Bastia, la sécurité en plongée se construit au quotidien

Selon la directrice du centre Corsica Sub, les profils à risque sont d’abord liés à des facteurs médicaux : « Il y a dans les facteurs à risque, l’âge, le surpoids, certaines maladies cardiaques, respiratoires, etc. Donc normalement, pour plonger, il faut un certificat médical. » En effet, ce document est obligatoire dès qu’il s’agit de formation ou de plongée profonde, hormis pour un baptême, il n’est pas obligatoire. Pour l’âge, la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins recommande un âge minimum de 8 ans, mais le Code du sport ne fixe aucune limite.

La connaissance du site est d’ailleurs tout aussi essentielle : « On plonge aux alentours de Bastia depuis quasiment 10 ans, donc on sait très bien qu’avec telle lune ou tel coup de vent, on va avoir un courant dans un sens ou dans un autre. Quelqu’un qui vient là pendant les vacances n’aura jamais cette finesse-là », explique la directrice du centre.

Maud Viale insiste également sur les dangers de la plongée solitaire, qui arrive très souvent, surtout pendant la période estivale en Corse : « Le risque de plonger seul, c’est qu’il y a personne pour intervenir en cas de problème. Moi, ce que je conseille vraiment à tout plongeur, c’est de se former auprès de professionnels et de vérifier que les professionnels soient formés aussi. » Certains plongeurs s’aventurent seuls au-delà des limites légales, soit de 60 mètres en France. Un geste très dangereux qui peut leur coûter la vie.