Corse : la 5ᵉ édition du « Plus Grand Musée de France » invite les habitants à sauver leur patrimoine

Marignana a obtenu 8 000 € pour la restauration la statue de Saint-Antoine-Abbé (Archives CNI)
Depuis 2021, cette opération a déjà permis une mobilisation remarquable sur l’île : 31 œuvres menacées ont été identifiées, 16 543 votes enregistrés, et 4 trésors corses restaurés, parmi lesquels le Calice de Tarranu (Haute-Corse) et Saint Antoine de Marignana (Corse-du-Sud).
Jusqu’au 31 décembre 2025, les habitants sont invités à repérer, proposer et voter pour de nouvelles œuvres à sauver. Toutes les propositions peuvent concerner des tableaux, sculptures, objets industriels ou de mémoire, dès lors qu’ils témoignent de l’histoire locale.
« Depuis cinq ans, nous sommes fiers d’agir concrètement, aux côtés de la Fondation La Sauvegarde de l’Art Français, pour protéger et faire rayonner le patrimoine local en Corse. Cette initiative s’inscrit naturellement dans notre métier d’assureur : protéger ce qui compte et nous rassemble », souligne Constance Wiblé, directrice de la marque et de la communication d’Allianz France.
Grâce au soutien d’Allianz, chaque œuvre lauréate reçoit un mécénat de 8 000 euros pour sa restauration.
L’objectif : redonner vie à ces témoins du passé et les replacer au cœur de la vie communale.
Pour Olivier de Rohan-Chabot, président de la Fondation La Sauvegarde de l’Art Français, dont ean-Baptiste Raffalli est le délégué régional en Corse, « Cette initiative permet à chacun d’agir très concrètement pour la restauration d’un patrimoine commun menacé. Elle incite aussi à redécouvrir la beauté tout près de chez soi. »
Les Corses sont donc appelés à reprendre part à cette chasse aux trésors oubliés et à faire vivre leur patrimoine.
Les propositions et votes se font en ligne sur le site du « Plus Grand Musée de France », jusqu’à la fin de l’année.
