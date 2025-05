Marignana : 8 000 € pour la restauration la statue de Saint-Antoine-Abbé

Charles Monti le Samedi 24 Mai 2025 à 08:28

Après le succès de l’opération nationale qui a mobilisé l’année dernière plus de 70 000 votants, Allianz France a encore soutenu la campagne du « Plus Grand Musée de France » aux côtés de La Sauvegarde de l’Art Français. Trois œuvres étaient en compétition en Corse : la vierge du rosaire de Renno, la statue de Saint-Antoine-Abbé à Marignana et La Vierge à l'enfant de Biguglia. Les suffrages se sont portés sur la statue de Saint-Antoine Abbé. Un don de 8 000 € a été fait ce vendredi 23 mai au maire de Marignana pour la restauration de la statue de Sant'Antone di u Porcu.