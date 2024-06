Au terme de la remise du chèque effectuée par Philomène Vuillard, Christophe Dépont, directeur Marque, Publicité, Réseaux sociaux et Partenariats d’Allianz France n'a pas manqué de se réjouir de l'évènement apprécie à juste titre par Charles-Jean Catani, le maire de la commune et l'ensemble de ses administrés.

« Nous sommes très fiers de remettre aujourd’hui ce chèque de 8 000 euros à la commune de Tarrano pour la restauration de ce calice. Ce partenariat avec la Fondation pour La Sauvegarde de l’Art français participe de notre ancrage territorial incarné par plus de 1800 Agents généraux Allianz et plus de 1400 conseillers Allianz Expertise et Conseil qui accompagnent nos clients partout en France. En participant à la restauration d’œuvres d’art accessibles librement à tous, Allianz France, acteur de proximité, entend les sauvegarder pour l’avenir et

contribuer à préserver un patrimoine local dont la beauté fait partie intégrante du quotidien des Français » a notamment rappelé.Christophe Dépont