Corbara : La pierre sèche, une technique ancestrale qui répond aux enjeux d'aujourd'hui

"Cette formation est organisée dans la continuité des multiples actions déjà menées ces dernières années, explique P ierre Pol i , président du PETR de pays de Balagne, elle a été mise en place par 3 partenaires. Le PETR du Pays de Balagne qui chapeaute l'organisation, la DREAL de Corse qui apporte le financement et la Fédération française des Professionnels de la Pierre sèche , qui apporte son expérience avec les deux formateurs qui animeront le stage" .



A ntoine Silvestr i , basé à Corte, Charlotte Peyronnenc basée à Ville di Paraso et Stéphane Vallet de Felicetu , sont les 3 artisans murailles qui ont animé la partie pratique de cette formation, sur le site de la chapelle des 7 douleurs de Curbara . "Nous travaillerons sur un o uvrage double parement qui s'est effondré qu'il fau t juste remettre en place. C'est un petit ouvrage que l'on peut faire en une demi-journée , ce qui va leur permettre de toucher les pierres et avoir les techniques d'assemblage ", explique Antoine Versini .



Préserver le patrimoine existant

Les ouvrages en pierres sèches offrent de nombreux avantages au site. "C'est un ouvrage qui est drainant. Quand il pleut, le mur ne retiendra pas l'eau. La poussée de l'eau derrière le mur peut être très importante, mais le fait de laisser passer l'eau la ralentit. Cela augmente également la richesse en biodiversité. Cela offre de nombreux abris à tout un tas d'animaux. C'est également beaucoup plus écologique" continue l'artisan murailler.



La Balagne possède un patrimoine agropastoral très riche. Le PETR du Pays de Balagne désire, par ces actions, le comprendre et le préserver. "Cette formation va permettre à ces professionnels d'inscrire dans leurs cahiers des charges les règles de construction en pierre sèche. Les stagiaires pourront acquérir les connaissances scientifiques et techniques afin de comprendre les spécificités de comportement de ce type d’ouvrage et d’être en mesure de prescrire des réparations et des constructions de murs de soutènement en pierre sèche" détaille Pierre Poli.



Une formation, financée par la DREAL , pour un montant d'environ 8000€.

"C'est la 3e fois que l'on coopère avec le Pays de Balagne pour organiser cette formation. Le midi , afin de maintenir la cohésion de groupe, le repas se partage sur place, pour qu'ils puissent élargir leur réseau" explique Anna Andreani de la DREAL . "Nous avons un rôle régalien, nous vérifions que les lois qui s'attachent à l'écologie et l'environnement sont respectés sur le territoire. Nous avons également un rôle d'accompagnement des collectivités dans leurs projets de transitions écologiques et énergétiques ", termine Anna Andreani .