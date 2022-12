Calvi : Dernière réunion de l'année pour les maires du Pays de Balagne

À l’ordre du jour, le projet d’évaluation annuelle d’exécution du projet de territoire du Pays de Balagne et le projet de rapport d’évaluation annuelle 2022 du CRTE un contrat pluriannuel qui a pour objectif de favoriser la mise en œuvre et l'émergence de projets qui s'inscrivent dans trois axes, définis dans le cadre du Plan France Relance : la transition écologique, le développement économique, la cohésion territoriale. "On est là ce soir pour faire un point sur les 10 premiers mois de fonctionnement du CRTE, porté par le PETR du Pays de Balagne, territoire défini par le préfet et dans lequel sont associés le PETR, les communautés de communes, les petites villes de demain, et les services de l’État", indique le président Pierre Poli.



Les élus ont ainsi réalisé un bilan d’étape sur sa méthode de fonctionnement ​ en effet cours de l’année 2022, plus de 30 actions ont déjà été financées, comme la rénovation de bâtiments communaux, des aides pour la transition écologique. "Avec le comité de pilotage, nous avons tenu à apporter quelques recommandations sur le fonctionnement pour que ce CRTE soit mieux perçu par les élus et pour que l’on soit plus efficace dans sa mise en action. Nous espérons qu’elles seront entendues par le comité de pilotage et par l’État". détaille le président.

Le 3e point à l’ordre du jour, le projet de délibération pour la prescription d’élaboration du Schéma de Cohérence territoriale ( SCoT ), document politique de planification qui pour son président doit traduire le Projet de territoire du Pays de Balagne : "On y travaille depuis longtemps avec les maires du territoire. On affiche des changements de trajectoire dans plusieurs domaines comme la transition écologique, les défis climatiques, énergétiques. C’est un document extrêmement politique qui engage l’avenir du territoire pour 20 ans, donc on a voulu que les maires s’en imprègnent véritablement".



Une présentation détaillée a ainsi été réalisée lors de cette rencontre. Le point sur l’accès au logement et à la propriété a n otamment retenu l’attendriront de plusieurs maire s . "Beaucoup de communes s’en sont déjà emparées, avec la puissance publique pour réaliser des logements. L’idée étant de ne pas laisser au seuls secteurs privés la question du logement. Nous avons besoin de nous y intéresser pour proposer à l a population de façon à ce que cette tensio n qui est réelle autour du logement, du foncier, afin que l’on puisse la réguler, l’ atténuer, car on ne peut pas tout changer d’un coup . Pour que les jeunes qui travaillent et vivent sur notre territoire puissent disposer d’un logement sans s’endetter", explique Pierre Poli.



À cette occasion, Josephine Martelli a annoncé qu’au 1er janvier, elle ne serait plus maire de Pigna



Cette réunion de travail s’est conclue autour du verre de l’amitié.