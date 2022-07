Lumio : Beau succès pour la 1ère édition de Mar'in Festa

Du 23 au 24 juillet a eu lieu la 1re édition de Mar'in Festa à Sant'Ambrosgiu qui a rencontré un franc succès auprès de ses visiteurs. Avec de nombreux partenaires venus présenter l'environnement et la manière dont ils participent à sa protection, petits et grands se sont volontiers prêtés au jeu. Comme le jeune Thomas, derrière son casque de réalité virtuelle, qui se déplace sur l'eau à l'aide d'une planche. "Je vois des poissons, un gros requin, c'est trop chouette". Ne manque plus que la sensation de l'eau pour la balade que propose Turtle Prod soit réelle.



"Le PNRC s'est doté depuis sa création, d'un service éducation à l'environnement chargé de sensibiliser principalement le jeune public, mais également les adultes, locaux ou visiteurs, pour les sensibiliser aux richesses patrimoniales, naturelles et culturelles et notamment au milieu marin et sous-marin. Nous sommes concernés et ne nous pouvions qu'être présents à cette manifestation" explique Jean-Baptiste d'Angeli, du PNRC.



Au niveau du port de Sant'Ambrosgiu, on trouvera essentiellement des poissons de roches, rouget, dorade, rascasse, girelle et tant et plus. "Un poisson original pour lequel nous avons souvent été questionnés ces jours-ci, c'est la castagnole, diavulettu en corse. À l'état juvénile, c'est un poisson bleu fluo, magnifique à voir avec juste un masque et un tuba" continue Jean-Baptiste d'Angeli.



Sur place, les maquettes d'un mérou, d'un requin-pèlerin et d'un dauphin plaisent particulièrement aux visiteurs. "Le milieu sous-marin corse ne présente aucun danger excepté le danger humain. Dans les fonds marins corses, le plus dangereux sera l'oursin si on marche dessus. Les méduses, rascasses et vives sont aussi à éviter. Le grand blanc existe, mais jamais de mémoire d'homme, il n'y a eu de morsure ici, en méditerranée".



Nouvelle dotation pour la Balagne avec la voie verte qui sera terminée d'ici là fin de l'année 2023, présentée par le Pays de Balagne. "Nous avons accompagné la mairie pour l'organisation de l'événement. Le projet Ports propres est intégré au CRTE ( contrats de relance et de transition écologique), du Pays de Balagne. Nous avons donc décidé de faire un stand lors de cet événement pour présenter le projet de voie verte qui passera par Sant'Ambrosgiu. C'est un bon moyen de la faire connaître. 17km entre e Bodre et la plage de Sainte Restitude seront achevés en décembre 2023. Dans un second temps seront réalisés les accès aux entrées des villes, la voie verte devra relier la gare de Calvi à la gare de Lisula, par un chemin cyclable, pédestre et équestre" précise Julie Bouhet-Massiani.



Côté toponymie, Muriel Poli, maître de conférences à l'Università Di Corsica, a exposé ses recherches. "Cette exposition est le fruit d'un travail de plusieurs années d'une approche mémorielle, d'enquêtes auprès des pêcheurs à la retraite qui ont vécu la pêche traditionnelle et notamment à travers une entrée en particulier, celle des " signure" qui témoignent d'un rapport intime et fort entre le pêcheur et son environnement naturel mais également sur les pratiques de pêche, le vocabulaire, les relations de solidarité entre les uns et les autres. La toponymie de Sant'Ambrosgiu a été relevée avec les pêcheurs de Lisula. Nous sommes venus jusqu'ici avec une carte IGN. Ils m'ont donné les termes qui n'étaient pas sur la carte".



Un rendez-vous pris pour 2023

Mais Mar'in Festa ne s'arrêtera pas là. Bien au contraire. Forts du succès de la première édition, les organisateurs ont déjà réfléchi à de nouvelles activités qui enrichiront les prochains numéros comme l'initiation à la plongée ou les promenades en mer. "Cette manifestation a pour but de sensibiliser la population à la pollution et aux impacts négatifs qu'elle peut avoir notamment sur la mer. Qu'ils puissent également toucher du doigt des merveilles que nous avons ici. Nous allons créer d'autres actions de sensibilisation. Nous allons progresser tous les ans avec nos partenaires que l'on tient à saluer et remercier" explique Joseph-Marie Tealdi, commerçant de Sant'Ambrosgiu et initiateur du projet aux côtés de la municipalité. Un succès également apprécié par la commune. "Nous sommes tout à fait ravis du succès de cette première édition. Tous les visiteurs, usagers comme touristes, ont bien compris le message que nous voulions faire passer pour la sensibilisation au port propre et pour la protection de la faune marine. De nombreux enfants, adultes de demain, ont participé aux ateliers et ont été très réactifs" précise Étienne Suzzoni, maire de Lumiu.



Le rendez-vous est donc d'ores et déjà donné pour l'année prochaine à la marine de Sant'Ambrosgiu.