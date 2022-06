Le PETR de Balagne lance sa Plateforme Citoyenne Participative

Afin d'ouvrir la réflexion de l'élaboration du territoire balanin aux citoyens de la région, le PETR du Pays de Balagne a tout récemment ouvert sa nouvelle Plateforme Citoyenne Participative. Un outil au service et à disposition de tous, conçu pour faciliter la prise de décision des collectivités que le président du PETR du Pays de Balagne Pierre Poli présente. "C’est une plateforme participative qui est destinée aux citoyens de Balagne pour qu’ils puissent s’exprimer sur tous les projets qui sont portés par le PETR, dont le schéma de cohérence territoriale ( SCoT), pour lequel nous avons une obligation de concertation, que nous menons déjà. Une action que nous voulons accentuer grâce à cette plate-forme participative".



Le SCoT du Pays de Balagne, en cours d’élaboration a été l'élément déclencheur de la création de cette plateforme participative. "Les citoyens de Balagne peuvent ainsi participer à la réflexion de ce document avant la phase d’enquête publique prévue en début d'année 2023, en réagissant, en proposant leurs idées, par des actions et même par leurs contributions, constructives, de façon à ce que ce SCoT soit le résultat de ce que pensent les élus, mais également de ce que pensent les citoyens de Balagne".



Un outil d’informations qui possède de nombreux modules participatifs



"Ces différents modules vont être mis en place au fil du temps pour récolter des avis, lancer des sujets de débats, solliciter des enquêtes et permettre l’élaboration de nouveaux projets".



Une plateforme participative accessible sur : consultvox.paysdebalagne.corsica

"Sur cette plateforme, quelques articles disponibles. Sur notamment le PETR, le SCoT ou encore quelques chiffres concernant la région de Balagne, comme le nombre d'habitants, le taux chômage, la saison estivale. Des informations qui donnent ainsi des idées chiffrées sur la région" explique Julie Bouhet-Massiani, chargée de mission CTE. Il est également possible de répondre à un questionnaire sur la Balagne, focalisé notamment sur le SCoT. "Mais il y a aussi, une boîte à idées dans laquelle les personnes peuvent lancer des sujets, nous avons déjà quelques participations" précise Julie Bouhet-Massiani. Du côté des cartes participatives, elles seront par thème et mises en ligne toutes les semaines. "Ce mardi, nous avons mis en ligne celle du déplacement, mobilité, infrastructures de transport. Un outil cartographique qui permet de localiser et de partager les différentes attentes sur le territoire de Balagne en termes de déplacement et de mobilité", continue Julie Bouhet-Massiani.



À venir, les cartes sur les équipements et services, l'environnement, la biodiversité et les paysages, une seconde sur l'économie, ciblée sur l'artisanat, la culture, le tourisme, les activités diverses. Celle du développement agricole, ou encore celle l'urbanisme et de l'habitat. Et sur cette même plateforme, les administrés ont également la possibilité de remplir le formulaire d'inscription au conseil de développement, en consultation permanente. "La structuration du pays de Balagne est un comité syndical qui représente 10 élus, de l'ensemble du territoire. Une fois par an, nous organsions une conférence où sont invités les 36 maires de Balagne et un conseil de développement qui représente la société civile, associations, commerçants... Aujourd'hui, il y a un conseil de développement composé d'une 20aine de membres que l'on peut élargir à toutes les personnes qui souhaitent y participer, en s'inscrivant sur ce formulaire", ajoute le président.



Pour rappel Le PETR du Pays de Balagne a pour mission l'étude et la mise en œuvre de tout moyen propre à favoriser un aménagement et un développement équilibré et durable du territoire du Pays de Balagne. Les deux communautés de communes de Calvi-Balagne et Isula-Balagna l’ont ainsi créé pour qu'il leur apporte soutien et expertise afin de favoriser la coopération autour d'intérêts communs de développement territorial. Le cadre de l'action Pays de Balagne est défini par son projet de territoire qui fixe les ambitions de son développement économique, touristique, environnemental, culturel, social et les actions en matière d'aménagement de l'espace, de déplacement et toute autre action d'intérêt territorial. "Nous invitons chaque citoyen à prendre part au développement de la Balagne en participant à travers des contributions ou à en solliciter de nouvelles, à partager et à s’approprier cet outil que nous avons souhaité le plus simple et le plus fonctionnel possible"conclue le président.