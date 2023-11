Ces jardins corses, "que l’on ne trouve qu’en Balagne…"

Lors de la deuxième partie de ce colloque qui aura lieu ce samedi à Montegrossu, à la mairie de Montemaiò, de nombreuses conférences et études seront au programme.9h00 : Jardins et affres du temps en Corse à l'époque contemporaine , Denis JOUFFROY, en visio-conférence, maître de conférences en Cultures et langues régionales Laboratoire Lieux Identités Espaces Activités Université de Corse/CNRS9h30 : Le commerce du vin corse avec la Terraferma au XVIIIe siècle : aspects culturels et économiques , Erick MICELI, docteur en Histoire moderne10h00 : Présentation historique du jardin Romieu de Bastia Michel-Edouard NIGAGLIONI, ancien directeur du Patrimoine de la Ville de Bastia, chercheur au service de l’inventaire, Direction du patrimoine, Collectivité de Corse10h45 : La culture des orangers à Aregnu au sein de l'arboriculture et des jardins, Laetizia CASTELLANI, Professeure certifiée en Histoire-Géographie, chercheur associée, Laboratoire Lieux Identités Espaces Activités Université de Corse/CNRS11h15 : Les orangeries d’Aregnu et de Balagne : quelques exemples remarquables Jean-Charles CIAVATTI, chercheur au service de l’inventaire, Direction du patrimoine, Collectivité de Corse11h45 : Les jardins clos de Balagne : origine et répercussion sur le paysage, Sophie GARRONE, doctorante en Histoire contemporaine, Laboratoire Lieux Identités Espaces Activités Université de Corse/CNRS15h00 : Jardins et jardiniers en Corse aux XVIIe et XVIIIe siècles, Jean-Christophe LICCIA, historien, co- fondateur et ancien président de l'Association Petre Scritte (Cap Corse)15h30 : Le domaine de la Grotte de Brando, la spécificité d’une île , Yves CRANGA, Conservateur général honoraire du patrimoine, chercheur associé au laboratoire de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Architecture de VersaillesDimanche, la troisième journée se focalisera sur l’histoire et l’évolution de la palette végétale des jardins dans le contexte actuel de crise écologique. Et c’est à l’auditorium de Pigna qu’il faudra de rendre à partir de 8h45 pour assister dès 9h00 la première conférence sur la Biodiversité, flore indigène et jardins : actions du Conservatoire Botanique National de Corse, Lætitia HUGOT, Directrice du Conservatoire Botanique National de Corse, Office de l’Environnement de Corse9h30 : Du cédrat à la clémentine : près de 2000 ans d’histoire des agrumes en Corse, François LURO, chercheur, spécialiste de la génétique des agrumes, Laboratoire Amélioration Génétique et Adaptation des plantes méditerranéennes et tropicales, INRAE, CIRAD, Institut Agro, Université de Montpellier10h00 : Les botanistes en Corse du XVIe au XIXe, Angélique QUILICHINI, maître de conférence en biologie évolutive et botaniste, en détachement10h45 : Variétés anciennes à préserver et à sauvegarder : l’exemple d’une action lycéenne “Custodii di u creatu” Lycée Giocante de Casabianca, Bastia, Jean- Charles ADAMI, professeur certifié en langue et culture Corses et paysan11h15 : Faire des jardins au temps des changements environnementaux, Felice OLIVESI, paysagiste, DPLG11h45 : Un paysagiste-pépiniériste en Balagne de 1970 à nos jours, Echange entre Sophie GARRONE et Bruno DEMOUSTIER, Ingénieur horticole de L’Ecole Nationale Supérieure d’horticulture de Versailles, paysagiste- pépiniériste, créateur du parc de Saleccia12h15 : La ruche, présentation d’un dispositif de création interdisciplinaire à la croisée des savoir-faire et des modes observatoires, Lætitia CARLOTTI, Artiste- plasticienne, ouvrière du paysage et Directrice artistique de l’association Arterra, Laboratoriu Culturale u Staccone14h00 : Du jardin historique au jardin patrimonial, Jean- Michel SAINSARD, Expert parcs et jardins à la Direction générale des patrimoines et de l’architecture, Ministère de la CultureTables rondes élaborées avec Morgane MILLET, Fundazione di l’Università di Corsica, coordinatrice chaire “Mutations et Innovations Territoriales”.14h30 : Table ronde : La protection et la conservation des jardins en Corse : quelles perspectives ? animée par Jean-Michel SAINSARD16h00 : Pause16h15 : Table ronde : La conservation des jardins en Corse peut-elle passer par une remise en culture ? animée par Jean-Michel SORBA, Laboratoire Systèmes d’élevage méditerranéens et tropicaux, INRAE, CIRAD, Institut Agro, Université de Montpellier18h00 : Clôture : Pierre POLI, élu et jardinier