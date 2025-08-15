Convalescent, l’hôpital de Bonifacio s’accroche à ses projets pour sortir de la crise

Un hôpital de jour en oncologie, c’est le projet phare de l’hôpital bonifacien, qui doit voir le jour en juin 2026. L’hôpital de jour, c’est un mode de prise en charge alternatif à l’hospitalisation complète qui rendra possible, sur place, l’administration et la surveillance de cures de chimiothérapie ciblées. Ce projet va de pair avec l’acquisition d’un scanner, qui permettrait à une personne accueillie aux urgences de réaliser une image instantanément, sans être envoyée aux centres d’imageries les plus proches, à Porto-Vecchio. Autre projet structurant qui est à l’étude : l’installation d’un plateau technique de rééducation.

« Le centre hospitalier de Bonifacio est un acteur clé des soins de proximité et renforce son offre avec le futur hôpital de jour d’oncologie », a salué le ministre sur ses réseaux sociaux, à l’heure de reprendre l’avion pour Paris. A Bonifacio, a également été évoqué le projet de maison de santé pluridisciplinaire, qui doit accueillir de nouveaux médecins généralistes en remplacement de ceux qui ont fait valoir leurs droits à la retraite. Une future maison de santé qui est le fruit de la volonté municipale. « La présentation du nouveau cabinet médical, avec l’accueil de deux nouveaux médecins généralistes, illustre cette dynamique. Je tiens à saluer l’engagement des professionnels de santé et des élus de Bonifacio au service de la santé de leurs habitants », a poursuivi Yannick Neuder.

Suite à l’événement malheureux du mois de juillet ayant impliqué son délégué syndical, le STC avait demandé un rendez-vous en urgence à Ajaccio, auprès de l’Agence régionale de santé. Une délégation avait été reçue au lendemain même de la demande, le 25 juillet. Au sortir de cette réunion, décision a été prise de nommer un directeur par intérim jusqu’à la fin du mois de septembre, lequel n’est autre que Jean-Luc Pesce, le président du directoire de l’hôpital d’Ajaccio. Une nomination qui a contenté le STC, syndicat majoritaire de l’hôpital bonifacien : « C’est quelqu’un de sérieux, il est dans le travail et le respect des règles, estime Antoine-Pierre Culioli, animé d’une volonté d’apaisement. On va faire notre possible pour que ça se passe bien. » De son côté, la CFDT, syndicat minoritaire, a profité de la venue du ministre pour « rappeler que les projets médicaux portés par l’établissement ne pouvaient voir le jour et se développer sereinement avec un conflit social permanent ». Antoine-Pierre Culioli est d’accord : « Pour moi, la visite du ministre, c’était une visite de politesse et rien d’autre. Des annonces, il n’y en a pas eues. »