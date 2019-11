Conflit agricole : "Nous avons bon espoir" affirme Via Campagnola

Lors dela réunion à Paris, le ministre de l'Agriculture a déclaré prolonger d'un mois (20 novembre) les demandes de contrôles contradictoires, ce qui permettra aux agriculteurs qui veulent contester, de faire venir des agents de l'ASP sur place pour effectuer une contre visite.





Sur ce plan, Laetitia Simeoni, éleveuse à Calenzana et syndiquée Via Campagnola, est plutôt optimiste : "Le délai en plus et le doublement du nombre de contrôleurs sont de bonnes choses. Il ne faut pas oublier que plus les dossiers traînent, plus les subventions mettent du temps à arriver et plus les agriculteurs attendent pour être payés. Pour l'instant les contre-visites des cinq agriculteurs que nous connaissons se sont bien déroulées. Les retours de terrain ont étés très rapides et les paiements ont suivi dans la foulée. Nous avons bon espoir pour la suite ! "



Laetitia Simeoni, rappelle d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que les agriculteurs font face à des retards de paiements. Elle reprend : " On ne va pas non plus crier victoire trop tôt, on verra en temps et en heure quand tous les retours auront été effectués. Si les retours terrains ne sont pas bons alors nous changerons de méthode."

Alors que le 29 octobre denier de nombreux représentants de la FDSEA étaient sortis mécontents de la réunion avec le ministre de l'Agriculture, Via Campagnola, qui reste tout de même attentif aux contrôles, était plus optimiste.Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs dénoncent des contrôles de la PAC abusifs ayant entraîné la suppression ou la diminution des subventions européennes. Cette année, les contrôles en Corse ont été de l'ordre de 40% (contre une moyenne nationale de 10%). Les photos satellites ne prenaient pas en compte les spécificités de l'île et les agriculteurs se sont vus refuser ou supprimer une partie de leurs aides européennes.