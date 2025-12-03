Chambre d’agriculture : Un premier bilan de mandature avec des avancées et des inquiétudes

« Depuis neuf mois, la Chambre d’agriculture de Région Corse mène la mission que les agriculteurs nous ont confiée : défendre leurs intérêts, protéger leurs exploitations, et porter une vision claire pour l’avenir de l’agriculture insulaire ». Le président de la Chambre d’agriculture, Jean-Baptiste Arena, et son bureau ont, comme ils l’avaient promis après leur élection, dressé, mardi matin au siège de la Chambre à Viscuvatu, le bilan de leurs neufs premiers mois de mandature. Une nouvelle gouvernance qui se caractérise d’abord par un changement de paradigme et qui « s’est immédiatement mise au travail » pour accomplir les missions qui lui ont été confiées : « Nous ne sommes pas un opérateur parmi d’autres : nous sommes l’institution publique qui porte la voix des agriculteurs. Et c’est sur cette base solide que nous défendons leur avenir et que nous voulons que leur représentation pèse dans les décisions qui engagent l’agriculture Corse. Nous sommes l’institution publique qui porte la voix des agriculteurs, qui assure la présence jusqu’au dernier kilomètre et qui relie chaque décision publique à la réalité du terrain... Cette présence constante dans les exploitations, dans les villages, dans les vallées, fait de la Chambre d’Agriculture l’acteur naturel et légitime pour contribuer à définir le projet agricole corse, éclairer les choix publics et mettre en œuvre les actions de développement. C’est une responsabilité, mais aussi un devoir vis-à-vis du peuple agricole qui nous a élus ».



Un changement de méthode

La nouvelle gouvernance se caractérise aussi par un changement de méthode et de style, basé notamment sur la collaboration apaisée avec tous les partenaires. « Nous proposons d’avancer ensemble vers un cadre politique clair, stable et partagé » qui repose sur cinq principes. D’abord, « un projet stratégique commun » pour fixer l’ambition agricole de la Corse : « le travail a déjà débuté avec l’Odarc et les syndicats agricoles ». Egalement la reconnaissance de la légitimité institutionnelle, la sécurisation financière de l’institution « afin de garantir la continuité de l’accompagnement aux agriculteurs », une coopération « opérationnelle structurée, régulière et orientée vers les résultats ». Enfin, dans un contexte de réduction des financements publics, organiser une coopération plus lisible et plus efficace. « Ce qui compte, c’est que les actions de chacun se complètent, qu’il n’y ait pas de doublons, et que l’ensemble des ressources publiques converge vers un seul bénéficiaire : l’agriculture corse et les services dont les agriculteurs ont besoin ».



Des premiers résultats

Cette nouvelle méthode porte déjà ses fruits avec notamment le vote, à l’Assemblée de Corse, qualifié « d’historique », sur la tarification de l’eau brute. « Nous avons obtenu une diminution importante de la part fixe de l’abonnement qui passera de 31 € à 24 € par m³/h souscrit, et ce pour l’ensemble des filières agricoles. Il s’agit d’un allègement bienvenu dans un contexte où les charges d’exploitation ne cessent d’augmenter ». Les filières fourrage, céréales et élevage, sous tension, bénéficient d’une mesure spécifique : un abonnement forfaitaire par tranches, adapté au débit et aux surfaces réellement irrigables. Un objectif de coût d’irrigation plafonné à 250 €/ha, afin de préserver l’équilibre économique des exploitations. « Nous avons démontré, avec l’Office hydraulique, que lorsqu’on accepte de travailler ensemble, on dépasse les blocages et on obtient des avancées concrètes. Nous voulons continuer dans cette voie, mais avec un cadre clair, respectueux des responsabilités de chacun. La Chambre d’agriculture est prête à construire, avec la Collectivité de Corse, l’Etat et l’ensemble des partenaires, un projet agricole cohérent, ambitieux et durable, fidèle aux attentes des agriculteurs et aux enjeux de la nouvelle PAC ».