Une délégation de la Chambre d’agriculture et de la MSA à Strasbourg pour défendre l’agriculture corse

Un bouclier social

« J’ai bien peur qu’avec ce qui se passe aujourd’hui aux portes de l’Europe et la réduction programmée du financement de l’agriculture, il faut plus que jamais se battre pour protéger le social et l’agriculture. Cela a été la raison de ce voyage », renchérit Jean Baptiste Cantini, président de la MSA. « Nous sommes montés avec dix propositions, notamment la constitution d’un bouclier social pour la Corse ». L’idée est de s’appuyer sur l’article 174 du traité fondamental de l’Union européenne qui reconnaît la spécificité des îles et les critères d’éloignement géographique par rapport au continent, le côté transfrontalier, l’handicap mer-montagne… et favorise les projets d’innovation et les projets pilotes. « Nous avons défendu auprès de l’ensemble des groupes parlementaires la notion de « caisse pilote » qui permettrait, par rapport au nombre d’handicaps que connaît l’île, sa configuration géographique et la faiblesse de sa population, de mettre en place des actions spécifiques qui ne sont pas prévues par la caisse centrale de la MSA. Aujourd’hui, les MSA, même si elles ont leur propre autonomie, sont « les antennes » de la caisse centrale qui fixe les grandes lignes directrices. Or, la notion d’efficience, recherchée par le pouvoir politique, n’a pas lieu d’être dans une terre où la densité humaine et la densité routière sont aussi faibles. On peut donc réfléchir sur la pertinence de ces grandes lignes et développer notre propre politique sociale qui serait, en partie en accord avec la ligne de la caisse centrale, en partie innovante par rapport à la situation corse ».



Des députés à l’écoute

L’écoute des députés a été à la hauteur des attentes. « Nous sommes satisfaits du soutien de l’ensemble des groupes sur les problématiques que nous avons présentées et sur notre demande d’un statut dérogatoire pour les îles européennes de Méditerranée en matière sanitaire et en matière de transports », se réjouit Jean-Baptiste Arena. « Nous avons exposé la stratégie que nous avons mise en place pour la dermatose et qui est un exemple de réussite de barrière sanitaire puisque la Corse n’a pas été touchée, alors que l’épidémie a envahi la France et la Sardaigne. On aimerait le retranscrire à toutes les problématiques sanitaires ». Il en profite pour remercier l’ancien préfet de Corse, Jérôme Filippini, qui a accompagné cette démarche. « Les députés ont non seulement compris le problème, mais sont prêts aussi à cosigner la notion de caisse pilote qui pourrait être portée par un groupe centriste, PS ou sociaux-démocrates », ajoute Jean Baptiste Cantini. « L’Europe est axé sur une double dimension politique et géographique. Sur la dimension politique, les groupes se rejoignent sur de tels sujets. Le problème est la dimension géographique. Il va falloir qu’on œuvre pour convaincre dans chaque parti des gens qui viennent d’autres pays européens, comme les Espagnols, les Italiens, les Allemands… », poursuit-il. « Nous avions dix propositions à présenter, nous n’avons pu en garder que deux : celle du bouclier social et de la caisse pilote. Si nous arrivons jusqu’au bout de ces deux propositions, ce sera déjà bien ».



De fortes inquiétudes

La délégation corse est néanmoins repartie très inquiète sur la PAC et la répartition des fonds européens. Bruxelles prévoit de regrouper dans le même chapitre budgétaire : la PAC, la politique de cohésion, le Fonds pour la pêche (FEAMPA), le Fonds social européen (FSE), le FEDER… qui deviennent ainsi potentiellement fongibles. Ce qui veut dire que ces fonds peuvent très bien servir à un effort de guerre ou à recouvrir de la dette. Rien ne garantit qu’ils seront alloués à l’agriculture ou à la politique de cohésion. « Aujourd’hui, l’Union européenne oriente énormément de fonds sur l’armement dans l’éventualité de la préparation d’une guerre, ce qui va entrainer d’énormes restrictions budgétaires à tous les niveaux, notamment sur la future PAC. Nous sommes inquiets aussi sur deux informations qui nous sont remontées de tous les groupes. La première est que demain, un agriculteur pourra s’installer sans aucune formation préalable, ni aucun diplôme. C’est la porte ouverte à la spéculation et à toutes ses dérives. La seconde information, tout aussi inquiétante, c’est qu’il y aura beaucoup moins de dotations directes de la part de l’Union européenne. Nous sommes particulièrement inquiets pour l’aide aux éleveurs », déplore Jean-Baptiste Arena. Une inquiétude largement partagée par le président de la MSA : « Nous avons bien compris que l’urgence de l’Europe aujourd’hui, c’est la guerre à ses portes et l’intégration de l’Ukraine dans l’Union européenne qui va coûter très cher au détriment de nos agriculteurs, des projets sociaux et territoriaux, en fait de beaucoup de choses. Tous les fonds, qui sont aujourd’hui fléchés sur la Collectivité de Corse, l’ODARC, la CCI, l’action sociale, vont fusionner et être envoyés à Bercy avec une fongibilité de 100 % ». Il est d’autant plus inquiet que cette raréfaction des fonds intervient dans un contexte de sécheresse et de réchauffement climatique. « Les problèmes d’épizootie, comme la peste africaine, sont aux portes de la Corse. Je m’inquiète aussi du prix croissant du carburant et donc du prix du fret et du coût de fonctionnement du matériel agricole. Je pense qu’aujourd’hui, la MSA est à l’avant-garde pour prévoir demain la casse sociale ».