Nanette Maupertuis : « La centralisation croissante du futur budget européen menace la démocratie »

La politique de cohésion et la politique agricole commune (PAC) fusionnées dans un seul et même grand fonds, c’est l’une des propositions de la Commission européenne pour le budget 2028-2034. Elle suscite la vive opposition des dirigeants locaux et régionaux de l’Union européenne (UE), notamment celle du Comité européen des régions (CdR) et de nombreux parlementaires. Lors de sa session plénière qui s’est tenue du 13 au 15 octobre à Bruxelles, le CdR a adopté à l’unanimité une résolution pour protester contre le regroupement de ces fonds. « La politique de cohésion intéresse tous les territoires, qu’ils soient développés, en transition ou moins développés. La proposition, qui a été faite par la Commission durant la période estivale, interpelle les élus régionaux et locaux parce qu’elle propose que soient montés des plans nationaux et régionaux. Les élus régionaux locaux et régionaux sont inquiets parce qu’ils ont le sentiment qu’il va y avoir une recentralisation de la politique de cohésion », commente la présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, présidente du groupe politique Alliance Européenne (EA) au Comité européen des Régions et présidente de la Commission des îles de la CRPM.



Une nationalisation des fonds

Cette réforme, si elle était adoptée, pourrait donc conduire à une plus grande centralisation entre les mains de la Commission européenne et à une nationalisation de la politique de cohésion, de la politique de la pêche et de la politique agricole, les mettant ainsi en concurrence. « La politique de cohésion vise à équiper sur le plan infrastructurel et à accompagner des populations locales dans leurs projets économiques, culturels, mais aussi dans leurs disparités sociales. On attend qu’une politique de cohésion soit coconstruite entre les autorités nationales et les autorités locales et régionales. Or, ce qui semble se préfigurer, c'est une recentralisation sous couvert de simplification. En réalité, les politiques centralisées ne fonctionnent pas », prévient Nanette Maupertuis. Comme elle l’explique en vidéo :