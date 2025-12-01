Mazzola : Un verger conservatoire pour les pommiers anciens

Préservation et valorisation des pommiers anciens est l’objectif de l’association « Un pas en arrière deux pas en avant », présidée par Marie-Paule Ottaviani et a son siège social à Erbajolo. Voilà près de dix ans que l’association mène un inventaire de ces pommiers anciens en Corse, des arbres fruitiers qui ont au moins une centaine d’années et qui sont aujourd’hui à l’abandon.



Un état des lieux réalisé à travers toute la Corse et une centaine de variété a d’ores et déjà été recensée. « Nous nous rendons sur le terrain, nous recherchons le propriétaire avant de prélever un greffon et d’entamer des études génétiques. Selon, les résultats des analyses nous les gardons ou non. Nous ne conservons pas ceux que nous possédons déjà. En revanche nous retenons les pommiers qui sont assez peu fréquents dans le monde. Il faut savoir que notre travail de recensement s'inscrit dans projet international . Il y a énormément de vergers conservatoires qui procèdent de la sorte ce qui nous permet d’échanger au niveau des résultats génétiques. Nous gardons, par exemple, les pommiers qui ne sont présents que dans une dizaine de vergers dans le monde de manière à le préserver », a expliqué Marie-Paule Ottaviani.



11 variétés uniques



Parmi ces pommiers anciens, Marie-Paule Ottaviani a révélé que certains ne se retrouvent que dans un ou deux vergers dans le monde et « par conséquent nous le conservons précieusement. Ensuite, bien sûr, les variétés qui ne se trouvent actuellement qu’en Corse et dans notre collection. On sait que cet arbre sera une variété très rare, voire unique. Mais on ne peut pas parler d’endémisme de la pomme car ce fruit vient d’Asie. Actuellement nous avons 11 variétés que l’on trouve uniquement dans notre collection », a soutenu la présidente de l’association.



Ces variétés rares ou assez rares sont conservées dans un verger conservatoire situé à Saint-Vincent, entre les communes de Mazzola et de Pianellu. Ces pommiers rares ont un nom, mais qui diffère entre une région et une autre. L’idée serait donc de créer un dictionnaire homogène de pommiers au niveau national, voire international de manière à ne donner qu’un seul et unique nom aux variétés possédant la même identité génétique. L’objectif aujourd’hui est d’étudier les pommes pour savoir si elles sont résistantes aux maladies, si elles supportent la chaleur ou le froid, réaliser également des études au niveau gustatif pour savoir si les agriculteurs peuvent en faire la culture pour les proposer à la vente aux consommateurs. « L’idée finale est celle-ci et nous allons entrer dans la phase des analyses chimiques », a poursuivi Marie-Paule Ottaviani.

L’association propose également des stages de taille et de greffe de ces arbres anciens. « Pour greffer l’une de ces variétés intéressantes sur un porte-greffe il faut connaitre la technique ; C’est pour cette raison que nous proposons deux stages durant l’année pour apprendre aux gens à greffer. Le greffage se fait en janvier tandis que la taille se fait en cette période. Le prochain stage aura donc lieu le 9 novembre prochain à Erbajolo.»

Les personnes intéressées par ce stage peuvent contacter Marie-Paule Ottaviani au 06.12.45.46.96.

