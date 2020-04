Confinement-Josepha Guidicelli : " des commémorations du 5 mai particulières cette année"

Le groupe parlementaire Libertés et territoires ainsi que le député bastiais Michel Castellani, ont porté une proposition de loi sur l'arrêt des matches le 5 mai. Celle-ci a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Nationale en février dernier.

"Un véritable soulagement" pour le Collectif de victimes qui en avait fait depuis des années son cheval de bataille. A présent, Josepha Guidicelli espère " un retour positif du Sénat" avant les commémorations de 2021 pour que "cela soit écrit dans le marbre et que plus aucun match ne se joue le 5 mai."



U 5 di maghju, ùn ci ne scurderemu mai.

Pour la première fois depuis 28 ans, il n'y aura pas de rassemblement en hommage aux victimes du drame de Furiani.A cause de l'épidémie de coronavirus, chacun devra rester chez soi pour se souvenir du soir où 18 personnes ont perdu la vie et 2357 supporters ont été blessés dans la tribune Nord du stade Armand-Cesari de Furiani, quelques minutes avant le match opposant le Sporting club de Bastia à l’Olympique de Marseille pour la demi-finale de la Coupe de France de football.Chaque année, plusieurs dizaines de personnes se recueillent sur la stèle des victimes et viennent y déposer des gerbes de fleurs pour commémorer ce drame qui a plongé toute la Corse dans un terrible deuil.A l'initiative du Collectif du 5 mai, une journée d'étude ainsi qu'un rassemblement de jeunes joueurs sont organisés en partenariat avec la Ligue Corse de Football et les clubs amateurs pour les sensibiliser aux dérives du sport et du football en particulier. "Malheureusement ce 5 mai 2020 est un peu particulier et il sera impossible de réunir tout le monde pour célébrer et se souvenir de la tragédie.", déplore Josepha Guidicelli, présidente du Collectif du 5 mai.Le 5 mai à 9 heures, le prêtre Nicoli qui officie à Notre Dame de Lourde à Bastia dira une messe en hommage aux victimes. Cette célébration sera retransmise en live sur la page Facebook du Collectif du 5 mai. Comme tous les ans une gerbe sera déposée sur la stèle commémorative de Furiani. Mais cette fois-ci, les membres du collectif s'y recueilleront séparément : " Hélas, on ne pourra faire plus", regrette la présidente du collectif du 5 mai.