5 mai : "Quand la tribune s'effondre, il n'y a plus de grands ou petits joueurs on devient tous des secouristes"

Il est 20h20 quand les joueurs de Marseille rentrent dans les vestiaires. Les joueurs de Bastia les suivent à quelques minutes d’intervalles. A 20h24, un bruit sourd retentit dans le stade. « Sur le coup on n’a pas vu que le haut de la tribune s’était décroché. Mais on a compris que quelque chose s’était passé quand toutes les personnes se sont mises à crier et aller vers les grilles du bas. J’ai d’abord cru à un mouvement de foule », explique Antoine Di Fraya, le capitaine de l’équipe de l’époque. Immédiatement, les joueurs du Sporting ont le réflexe de dénouer les fils de fer qui maintiennent le grillage accroché. « Cela a créé un appel d’air, les supporters ont pu descendre sur la pelouse. Je pense qu’on a eu un bon réflexe parce qu’il y aurait pu avoir un mouvement de foule », poursuit Antoine Di Fraya. Peu après, le capitaine a un pressentiment. Il se rend alors derrière la tribune et là, c’est le chaos. « Quand on est sur le terrain on ne se rend pas compte de ça, ce n’était pas visible. Une fois derrière, il y avait des gens qui hurlaient, qui pleuraient, qui souffraient ». Les joueurs du SCB sont alors rejoints par les joueurs de l’OM qui étaient rentrés dans les vestiaires et qui s’étaient douchés entre temps, sans avoir connaissance du drame qui venait de se dérouler. « En l’espace de quelques secondes, quand la tribune s'effondre, il n'y a plus de grands ou petits joueurs on devient tous des secouristes. On essaie de faire ce qu’on peut, consoler les gens, les rassurer, les couvrir, leur donner de l’eau. On ne sait pas trop quoi faire, mais on le fait. Le plus important c’est d’aider les gens, alors une grande chaîne humaine se met en route et c’est ça qui a été fort », lance Bernard Casoni.