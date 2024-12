Visite du pape : La dévotion aux Saints, l’un des plus anciens visages de la piété populaire en Corse

- La Corse est une terre franciscaine. Ce culte des Saints a-t-il pris une autre ampleur avec l’arrivée des premiers moines franciscains ?

- Deux thèses s’affrontent concernant l’arrivée des moines franciscains en Corse. Les chroniqueurs corses du XVIIe siècle disent que les Franciscains sont arrivés au XIIIe siècle, soit très peu de temps après la mort de Saint-François en 1226. En 2026, on va célébrer les 800 ans de sa mort. Les premiers Franciscains seraient donc venus entre 1236 et 1250. Aujourd’hui, des chercheurs corses, comme Alain Venturinu, directeur des archives départementales d’Ajaccio, ou Antoine Franzini, plaident pour une datation plus basse, c’est-à-dire, un siècle plus tard vers 1331-1332. Les Saints ont accompagné la marche de cette histoire religieuse de la Corse.



- Y a-t-il eu des Saints corses ?

- Sainte Dévote, d’après la tradition orale, est native de Querci, hameau de Lucciana. Il y a un accord à peu près unanime pour dire qu’elle serait Corse. Le seul Saint corse des temps modernes, canonisé selon les règles de l’art, c’est Théophile de Corte. Il s’appelait Biasgiu (Blaise) de Signori. D’autres Corses sont restés en lice, mais n’ont pas encore été canonisés selon les règles officielles de l’Eglise : Franceschinu de Ghisoni, né François-Marie Mucchielli, qui est né en 1777 et qui est mort en 1832 à Civitella en Italie. Son corps repose en Toscane. Il y a surtout Bernardin Alberti de Calenzana qui est né en 1591 et qui est mort en 1653. Il a fait énormément de miracles, mais malgré son immense popularité, on n’a pas réussi à le canoniser parce qu’au moment où l’on instruisait le procès, il y a eu les guerres d’indépendance. La Corse était en proie à la révolte contre Gênes, ce qui a ajourné le procès. Ensuite, il y a eu la Révolution française, puis l’Empire, et le dossier n’a pas été repris.



- Certains Saints font l’objet d’une dévotion particulière en Corse. Par exemple, Saint Antoine de Padoue ou Sainte Rita. Comment l’expliquez-vous ?

- A côté des Saints locaux étroitement liés à la Corse, il y a aussi des Saints qui n’ont pas vécu et ne sont pas venus en Corse, mais qui ont une affinité spirituelle avec les Corses. Saint-Antoine de Padoue en est un très bon exemple. Les Franciscains ont introduit son culte et ce Saint est devenu très populaire. Sa statue est dans toutes les églises. Dans beaucoup d’endroits, on célèbre encore sa fête, le 13 juin. Monseigneur Rodié, qui était évêque entre 1927 et 1938, disait qu’en Corse, on aimait plus Saint-Antoine que le Bon Dieu. C’était une boutade, mais il constatait qu’à son époque, la ferveur était très forte pour Saint-Antoine de Padoue qui jouissait d’une immense popularité. Il y a aussi eu des martyrs romains comme Saint Pancrace, patron des bergers. Il est mort à Rome en 304. Sa fête était célébrée par les bergers et les bandits corses. Spada, le dernier bandit, avait toujours sur lui l’image de Saint Pancrace. Le culte de Sainte Rita est plus récent. Il est venu avec le XXe siècle. C’est la Sainte des causes désespérées. Elle est très proche du petit peuple. Des gens, qui se sont battus, mais qui n’arrivent à rien par eux-mêmes, ont recours à l’intercession de Sainte Rita. Et il y a surtout la Vierge Marie qui est une Sainte universelle, très aimée et très priée de tous temps en Corse.



- Ce culte des Saints reste encore très vivace, mais tient-il plus aujourd’hui du culturel que du cultuel ?

- L’aspect culturel et l’aspect cultuel ont toujours été mélangés depuis le Moyen Âge. Jusqu’à une époque récente, on était Corse et Chrétien, les deux choses étaient intimement liées. Le culte, aujourd’hui, est lié à l’évangélisation que l’Eglise de Corse mène. Si la foi n’est pas annoncée, ce culte deviendra culturel et ira en régressant. Si la foi est annoncée et vécue, il demeurera éminemment cultuel, comme il l’était auparavant. Le culte des Saints est en rapport avec l’Évangile. Si l’Évangile est peu connu et peu vécu, il en sera de même pour le culte des Saints. Ce n’est pas un culte qui peut tenir par lui-même. Il tient parce qu’il est connecté à l’annonce de la bonne nouvelle, de l’Évangile, que doivent faire les membres de l’Eglise, c’est-à-dire les prêtres, les diacres et les chrétiens engagés. C’est à eux de témoigner de leur foi pour que les autres aient encore confiance et aient recours à l’intercession des Saints.



- La foi évolue. N’a-t-on pas aujourd’hui plus directement recours à La Vierge, au Christ ou à Dieu plutôt qu’aux Saints ?

- Il y avait, dans le culte des Saints, un phénomène qui a disparu avec le développement de la médecine. Avant, on s’adressait aux Saints pour obtenir la guérison de certains maux. Les Saints avaient chacun leurs spécialités. On invoquait Saint Érasme pour les maux d’entrailles, Saint-Georges pour la dartre. On invoquait Sainte-Marguerite pour les femmes en couche. Avec la modernité et le développement de la médecine, on a appris à se soigner autrement que par l’invocation des Saints. Ceci dit, l’Évangile a un contenu immuable. On ne change pas le cœur de la Révélation pour en faire quelque chose de plus actuel. Le contenu de la foi est un, il nous vient de Jésus Jésus-Christ. Il est accueilli et vécu par telle ou telle génération. Si des générations se détournent du christianisme pour adopter l’Islam ou le Bouddhisme, c’est sûr que cela affaiblira d’autant la foi chrétienne, pas seulement en Corse, mais en Europe. Si la foi diminue, la dévotion au Saints ira aussi en diminuant.



Propos recueillis par Nicole MARI.