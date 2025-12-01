Octobre Rose à Furiani : Une journée de sensibilisation bien réussie !

Journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein bien réussie pour « Femmes Méditerranéennes Unies"
« Cette journée était placée sous le signe de la solidarité, de l’écoute et de la prévention » explique Soumia Chakroune, présidente de l’association. « Cette journée consacrée à la sensibilisation et à la prévention du cancer du sein a rencontré un vif succès grâce à la mobilisation et à l’engagement de toutes et tous ».
Sur place la mairie de Furiani avait mis gracieusement à disposition la bibliothèque, permettant ainsi à cet événement d’avoir lieu dans d’excellentes conditions. Deux infirmières, Malika Zerbini et Laetitia Monti, sont intervenues tout au long de la journée pour des démonstrations et la Pharmacie Colonna avait prêté un mannequin médical, indispensable à la présentation des gestes d’auto-examen. « De nombreuses femmes ont répondu à notre appel, certaines sont même venues de loin pour participer, témoigner, échanger et s’informer. Leur présence et leur implication ont fait de cette rencontre un moment d’unité, d’émotion et d’espoir » conclut Soumia Chakroune.
Créée en février 2023 à Bastia, l’association « Femmes Méditerranéennes Unies » milite pour le partage des cultures, l’aide, la solidarité envers les femmes de toutes nationalités qui vivent en Corse. Elle regroupe une trentaine de femmes de toutes nationalités : françaises, corses, espagnoles, italiennes, portugaises, algériennes, tunisiennes ou marocaines. Tout au long de l’année, elle multiplie les activités avec notamment de nombreuses distributions de nourritures aux démunis et collabore avec des associations caritatives dans bien d’autres domaines : rencontres, sorties, ateliers culinaires … afin de partager connaissances et cultures.
