À Calvi, pour Octobre Rose, le Rose était de rigueur ce dimanche

Maria-Serena Volpei-Aliotti le Mercredi 22 Octobre 2025 à 08:53

À l’occasion d’Octobre Rose, la Ligue contre le cancer de Calvi-Balagne, présidée par Jeannine Maraninchi, a rassemblé, récemment, marcheurs et bénévoles sur le port de Calvi pour une matinée placée sous le signe de la solidarité, du dépistage et de l’espoir. Une mobilisation essentielle pour rappeler que le cancer du sein peut être vaincu grâce à un diagnostic précoce.