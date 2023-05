Algajola : Un beau succès pour le gala de la Ligue contre le cancer

"Ça nous tenait véritablement à cœur d’organiser ce gala, même si ça n’a pas été de tout repos. Mais ma satisfaction est immense. Plus d’une centaine de réservations pour le dîner-concert des différents artistes venus donner de leur talent pour cette importante cause, dans cet hôtel exceptionnel, grâce à Carine Loverini qui nous a ouvert des portes. Et je remercie tous les commerçants qui ont été très généreux pour cette soirée" se réjouit Jeannine Maraninchi, présidente de la ligue contre le cancer de Balagne qui organise tout au long de l’année de nombreuses manifestations pour récolter de l’argent et soutenir ainsi les malades et leurs familles.



"Quand Jeannine m’a demandé d’être la marraine, j’ai tout de suite dit oui. C’est un peu notre boulot de promouvoir ce genre d’événements. Cette maladie est un fléau qui nous frappe tous. Mon papa est mort du cancer et mon frère en a eu un. Chaque année je chante contre le cancer à Paris, et en Balagne je trouve ça très bien et comme je suis beaucoup ici, c’est important pour moi, car il y a une vraie problématique pour accéder à certains soins en Corse. Il faut un accompagnement et les aides que la Ligue apporte" précise Véronique Genest, marraine de la soirée.



Une organisation minutieuse, chapeautée par Georges Deloutre. "Dans une autre vie, j’étais artiste de variété. Et j’ai également organisé pas mal de galas. J’ai repris du service pour aider Jeannine et j’ai rejoint la ligue. Il aura fallu bien 6 mois pour organiser cette soirée. Le cancer est une terrible maladie et il y a un véritable besoin d’agent pour aider les re vers et les malades. Mais ce soir, ça va être festif!"



Du côté des artistes, il était évident pour eux de devenir chanter pour la bonne cause.

"C’est important de participer à ce gala . Malheureusement on n’en est pas encore sorti de cette maladie. Qui n’a pas été touché de près ou de loin par le cancer. On connaît tous quelqu’un qui a été frappé! La recherche est très importante pour qu’un jour on puisse en parler au passé" confie Jean-Charles Papi.



Pour Francine, c’est la même motivation qui pousse la chanteuse à œuvrer pour la Ligue. "C’est un devoir que nous avons tous en tant que citoyen. Chaque fois que je suis sollicitée pour ce type d’événements, je fais en sorte d’être présente. C’est très important pour moi !".



Pour rappel, tous les fonds récoltés lors de cette soirée seront reversés en intégralité à la ligue contre le Cancer de Haute-Corse, dont la somme sera communiquée une fois les comptes faits.