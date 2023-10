Calvi : belle mobilisation pour la marche rose

Dès 9h30, sur le port de plaisance, les marcheurs se sont rassemblés tee-shirts sur le dos et ballons rose en main pour attendre le top départ de Jeannine Maraninchi, la présidente de la Ligue contre le Cancer de Balagne. "C’est avec un immense plaisir que nous sommes réunis pour fêter ensemble, comme chaque année "Octobre rose" jusqu’au 15 novembre, cet événement devenu incontournable rassemble et mobilise des milliers de personnes. Dans le monde entier, des campagnes comme celle d’aujourd’hui sont donc nécessaires pour lutter contre la maladie" a souligné Jeannine Maraninchi. Le départ de cette marche de la solidarité a été donné après une présentation de l’événement et une minute de silence, en mémoire de l’Abbé Ange-Michel Valery, décédé il y a quelques mois des suites de cette maladie." Il ne faut pas avoir peur de consulter. Combien de personnes sont mortes de ne pas avoir fait de dépistage? Beaucoup trop de personnes ont peur de se faire dépister, peur des résultats, d’où la recrudescence des cancers" a ajouté la présidente de la ligue contre le cancer de Balagne.

Après quelques kilomètres parcourus par la route pour rejoindre la chapelle de Notre-Dame de la Serra, les participants ont pu partager un moment très convivial, mêlant plusieurs générations autour d’un beau buffet. Et c’est Baptiste âgé de 11 ans qui est arrivé le premier et rapidement à destination. " J’ai fait cette marche, car j’avais envie de marcher. J’aime ça et j’ai mis 51 minutes. Mais c’est aussi contre le cancer. Alors c’est important".







Ce 23 octobre, la Ligue contre le Cancer a organisé 11 marches dans toute la Corse.

" Nous faisons plusieurs événements pour récolter de l’argent, en plus des dons, pour que les fonds soient reversés aux personnes malades qui en ont besoin. Car certaines personnes n’ont plus rien en fin de mois. Nous sommes là pour les aider. Pour qu’elles puissent avoir de l’argent et se soigner. Je me bats depuis des années. Il y a réellement une recrudescence de cancers ces dernières années. Il ne faut vraiment pas t’attendre qu’il soit trop tard. Il faut se faire dépister" a encore rappelé Jeannine Maraninchi















A noter qu'en mai dernier, l’association Paddle Raid, avait organisé une traversée en paddle depuis Saint-Raphaël jusqu’au port de Calvi, soit 190 kilomètres à la rame, au profit de la Ligue contre le cancer de Balagne et du Chant des Dauphins. L’association a ainsi remis il y a peu, un chèque de 3000€ à chacune d’entre elles.



Au mois de novembre, la Ligue contre le cancer organisera à l’hôpital de Calvi-Balagne, une action cette fois-ci contre le tabagisme, avec la participation du tabacologue Christian Saint.