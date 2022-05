Catastrophe de Furiani : 30 ans après, qu'évoque le 5 mai aux Bastiais ?

Frédéric, serveur au Café des palmiers sur la Place Saint Nicolas avait 25 ans quand il est tombé de la tribune. Avec ses amis, il attendait ce jour avec impatience. « Notre employeur de l’époque nous avait offert les places, nous étions placés en bas mais comme on y voyait mal on est monté, on n’aurait pas dû », se remémore l’homme avant de lâcher un « c’est triste mais c’est comme ça, la vie continue ».



Attablés en devanture, Antoine, Christian et Jacky ont une pensée particulière pour cette soirée tragique. « A l’époque nous étions tous les trois en poste comme fonctionnaires de police de l’aéroport de Poretta. Nous avons appris à la télévision que la tribune était tombée. On a vraiment réalisé ce qu’il s’était passé quand les premiers blessés sont arrivés pour être évacués », raconte Christian. « Je me souviens des cris, du sang, beaucoup de sang », continue Antoine. Trente ans plus tard, les hommes âgés de presque 70 ans ont la mémoire de cette soirée encore intacte. « Dans les années 90, la situation entre les nationalistes et l’Etat étaient très tendues. Mais ce qui était beau c’était de voir des militants indépendantistes porter à bout de bras les brancards avec les CRS et les gendarmes », explique l’un d’entre eux.