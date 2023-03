Concours général agricole 2023 : une pluie de médailles pour les vins de la Cave d’Aleria

La Cave d'Aléria a une nouvelle fois été récompensée au Concours Général Agricole du Salon de l'Agriculture de Paris. Sur les 3 443 vins primés cette année, 13 médailles ont été décernées à ses coopérateurs.



La Cave a obtenu six médailles d’argent pour la Réserve du Président sur tous ses cépages, une médaille d'argent pour la cuvée Prestige Président blanc, une médaille d'or pour le Domaine Petroni rosé, une médaille d'or et d’argent pour le Domaine Vetriccie rosé et enfin une médaille d'argent en rouge et en blanc pour l’Eterna, la dernière-née des cuvées.



"Ces prix couronnent la volonté de la Cave d'Aléria et de ses coopérateurs de produire des vins de grande qualité, respectueux des cépages et de l'identité de la Corse, ainsi que des exigences du cahier des charges de ses vignobles." indique la direction qui se félicite du travail de l'ensemble des collaborateurs, "de la terre à la bouteille, en passant par la production, la logistique, les bureaux, la commercialisation…"