Regards croisés entre la Corse et la Nouvelle-Calédonie : Nazione invite Christian Tein, président du FLNKS

Le 12 juillet dernier, un peu plus d’un an après les émeutes qui ont endeuillé la Nouvelle-Calédonie, les accords Bougival ont été signés entre la France et les représentants politiques de l’île du Pacifique. Un projet d’accord dont le but est de modifier en profondeur le statut de la Nouvelle-Calédonie, avec la possibilité d’un « état » mais qui ne fait pas l’unanimité, notamment pour Christian Tein, président du FLNKS : « Nous sommes loin de l’accord de Nouméa. Il y a la question du corps électoral. Dans les accords de Nouméa, il y avait les référendums et les dispositifs qui devaient nous conduire irrémédiablement vers l’indépendance. Aujourd’hui, je considère que l’accord de Boujival est un très grand retour en arrière. »



Le leader indépendantiste s’explique : « Ce qui est proposé avec cet accord, c’est une petite nation dans la grande nation. Je ne pense pas que notre combat pour la dignité de notre peuple aille dans ce sens-là. Pour nous, il s’agit de dire que nous avons notre place dans le concert des nations et que nous prenons le temps de la construire dans le cadre des accords de Matignon et de Nouméa. » Selon lui :« C’est l’État et les autres qui décident de la place des Kanaks. »



Un processus en cours en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Corse qui suit son cours non sans peine et avec moult péripéties. Pour Christian Tein, l’évolution institutionnelle prévue pour la Corse est : « en dessous de l’accord de Bougival. » Si la Corse et la Nouvelle-Calédonie ont deux histoires bien différentes, les idéaux des indépendantistes se rejoignent sur un point : « En fin de compte, c’est le combat de ces peuples frères, de par le monde, qui continue, et qui consiste à affirmer leur différenciation par rapport à l’Hexagone. La Corse a envie de marquer sa différence. En Nouvelle-Calédonie, nous sommes à 19 000 kilomètres, et nous avons envie que notre avenir se construise dans le Pacifique. »



Un discours approuvé par Petr’Anto Tomasi, porte-parole de Nazione. L’indépendantiste insulaire voit dans l’accord pour la Nouvelle-Calédonie : « une volonté de maintenir une domination de forme coloniale. La perspective de la pleine souveraineté, qui était de mise après les accords de Nouméa, a été reléguée au second plan, voire totalement éludée. » Il critique également le processus en cours en Corse : « Ceux qui ont signé l’accord de Beauvau se sont contentés du strict minimum et l’ont présenté aux Corses de manière faussée, en estimant qu’il s’agissait d’une autonomie, qui allait permettre le statut de résident, la coofficialité de la langue. Il faut dire la vérité aux Corses. Il faut partir sur de nouvelles bases. » Un texte en retrait pour la Corse, mais l’accord de Boujival démontre, pour lui, un point positif : « Quand l’État le veut, pour des intérêts tactiques, les lignes rouges n’existent plus. On peut parler d’État, de nationalité, de droits fondamentaux. » Pour Petr’Anto Tomasi, seul le rapport de force politique peut modifier la donne : « Ce que nous reprochons, c’est d’avoir signé un accord en ayant étouffé tout rapport de force. En Nouvelle-Calédonie, c’est le rapport de force qui a permis de rouvrir un espace de dialogue, même s’ils ne sont pas encore au bout du chemin. En Corse, il faudra aussi un rapport de force pour changer cette trajectoire politique. »