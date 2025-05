Un rassemblement à Bastia après l’interpellation de 10 militants indépendantistes

À l’appel de Ghjuventù Libera, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées ce mardi 20 mai devant le commissariat de Bastia pour dénoncer les interpellations menées au petit matin par la sous-direction antiterroriste. Dix personnes, des

ont été arrêtées à Bastia, Lucciana, Pruno et Furiani dans le cadre d’une enquête du parquet national antiterroriste portant sur une série d’attentats attribués au FLNC.

militants indépendantistes,« Des militants nationalistes qui se font arrêter le matin et qui sont déportés à Paris. On essaye de dissoudre un mouvement politique et d’empêcher la jeunesse de lutter politiquement », a dénoncé Matteo Giona, porte-parole de Ghjuventù Libera, devant le commissariat de Bastia, autour duquel un dispositif de sécurité a été mis en place par les CRS.La mobilisation répond à l’appel de Ghjuventù Libera pour dénoncer les arrestations menées ce mardi matin par les policiers de la sous-direction antiterroriste. Dix personnes ont été interpellées à Bastia, Lucciana et Prunu. Selon nos informations, certaines d’entre elles ont été transférées à Paris par un avion du ministère de l’Intérieur, sans qu’il soit possible de confirmer pour l’instant si toutes les personnes arrêtées dans la matinée ont fait l’objet d’un transfert vers le continent.Selon une source citée par l’AFP les arrestations interviennent dans le cadre d’un rogatoire délivrée par un magistrat antiterroriste. L’enquête porte sur une série d’attentats perpétrés au début du mois d’octobre 2023. Toujours selon cette source l’enquête porterait aussi sur l’attentat du 31 décembre dernier contre le portail de la Direction départementale de l'emploi, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de Haute-Corse, à Borgo, un acte revendiqué par le FLNC.Pour Matteo Giona, porte-parole de Ghjuventù Libera : « Le dossier est complètement vide », avant de poursuivre : « Cela fait trois ans que nos jeunes militants se font interpeller par la sous-direction antiterroriste. Les méthodes sont toujours les mêmes : des portes cassées, menottés devant femmes et enfants en bas âge. » Cette mobilisation est, selon lui, un moyen de « montrer à l’État français que, malgré sa façon d’agir envers la jeunesse corse et les militants nationalistes, nous continuerons à lutter, bien plus fort ».Pour Femu a Corsica : « Cette politique répressive est inacceptable et va à l’encontre de l’esprit du processus entre la Corse et l’État, qui doit déboucher sur l’autonomie et une solution politique.» Dans son communiqué publié sur les réseaux sociaux, Femu a Corsica estime aussi que « cela est inacceptable au vu du contexte d’incertitude et de confusion actuelle, et de la multiplication des actes malveillants qui touchent les outils de travail des Corses ».Dans un communiqué, le PNC appelle à « la libération immédiate des militants nationalistes interpellés », estimant que ces arrestations constituent « une nouvelle et inquiétante phase de politique répressive ». Pour le PNC : « Cet épisode est proprement inacceptable, au regard des événements du printemps 2025, rythmés par les incendies criminels et la recrudescence des affaires de droit commun qui gangrènent notre pays », ajoutant que cela va également à l’encontre du « processus engagé autour d’une possible évolution institutionnelle et, plus largement, d’une solution politique pour notre pays ».