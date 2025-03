Clinique de Porto-Vecchio : un chantier depuis janvier pour doubler la superficie des urgences

En effet, depuis la construction de la clinique de l’Ospedale dans les années 70, les urgences n’avaient jamais été agrandies. C’est ce qu’ont voulu entreprendre les François père et fils, suite à leur arrivée à la tête de la clinique en novembre 2022 . Un projet qu’ils ont néanmoins dû différer, en raison de la menace de fermeture qui a plané sur la maternité de la clinique en 2023 . Aujourd’hui, cette menace est écartée et la direction a pu remettre sur la table son projet d’extension pour les urgences. Un projet à 1,2 million d’euros, autofinancé à 20 % : « Les 80 % restants sont des subventions européennes, obtenues avec l’aide de l’Agence régionale de santé. »Concrètement, une fois les travaux achevés (en juin, sauf imprévu), l’entrée des urgences se fera en façade de l’établissement, et non plus à l’arrière comme actuellement. Idem concernant l’accès des véhicules du SAMU et des pompiers. La capacité de la nouvelle salle d’accueil sera doublée et la direction promet que les temps d’attente ne seront plus aussi conséquents qu’avant car « il y aura un meilleure orientation à l’accueil du patient, avec une systématisation des circuits de prise en charge, » expose Etienne François. Autrement dit, complète son père Rémy, « il y aura des boxes pour l’accueil couché et d’autres pour l’accueil debout », selon que la situation nécessite de positionner, ou non, le patient sur un brancard. Une future configuration qui suffira à limiter le temps d’attente, assure la direction. « Les gens attendront moins longtemps dans le hall d’accueil, mais pour réduire encore plus l’attente, ça dépendra quand même du nombre de médecins et d’infirmiers... », oppose, prudent, Lionel Baggioni. La clinique a-t-elle besoin de recruter ? « Au niveau des urgences, le personnel est en nombre suffisant », reconnaît pourtant le syndicaliste, en accord avec la direction. Une fois l’extension achevée, Rémy François n’écarte pas la perspective de recruter du personnel soignant, mais à la marge : « Il y aura une ou deux embauches, peut-être. » Pour faire face à la forte affluence estivale, la direction mettra en place de mai à septembre une deuxième équipe pour relayer la première, « mais c’est déjà ce qu’on fait chaque été ».