Porto-Vecchio : la maternité de l'Ospedale sera "maintenue et confortée", affirme Emmanuel Macron

« Le fait que même Emmanuel Macron en parle a dû faire prendre conscience à l'ARS que la maternité de Porto-Vecchio ne pouvait pas devenir un centre de périnatalité de proximité sans pédiatre ni gynécologue », assure triomphant Lionel Baggioni, le représentant de l’intersyndicale STC/FO de la clinique de l’Ospedale. Comme lui, beaucoup de ses collègues ont dû apprécier la déclaration du président de la République, qui s’est exprimé à l’Assemblée de Corse jeudi 28 septembre sur le sort du service de maternité de la clinique de Porto-Vecchio, assurant que la maternité serait « maintenue et confortée ». Ces deux dernières semaines, les services des urgences et de la maternité étaient en grève pour s’opposer à la fermeture de cette spécialité essentielle de la clinique, avant qu’un accord ne soit finalement finalement trouvé le 26 septembre.





Deux semaines de grève pour maintenir le service



Au départ, l’agence régionale de santé (ARS) de Corse avait préconisé dans son plan régional de santé la fermeture de la maternité de l’Ospedale pour qu’elle soit transformée en centre périnatal de proximité. Ce changement de statut aurait mis fin aux accouchements à Porto-Vecchio, laissant ainsi les femmes enceintes se diriger vers Ajaccio, à 2h30 de route, ou à Bastia, pour pouvoir donner la vie. Une décision fermement désapprouvée par le personnel soignant, les usagers et les syndicats, qui ont appelé à faire grève à partir du 12 septembre.



Après deux semaines de mobilisation, l’ARS de Corse s’est engagée à maintenir la maternité ouverte avec l’intégralité du service, à savoir les pédiatres, gynécologues, anesthésistes et sages-femmes. De plus, l’instance gouvernementale, par l’intermédiaire du ministère de la Santé, a assuré à la direction qu’elle comblerait le déficit de financement de la clinique pour l’année 2023, ce qui a rassuré les syndicats et les a conduits à mettre fin à la grève. « Tant que le déficit n’était pas couvert, nous n’avions aucune certitude sur le maintien de la maternité, résume Lionel Baggioni. L’année 2023 est réglée, maintenant nous devons nous occuper de la suite ». La déclaration d’Emmanuel Macron, qui assure que « la maternité de Porto-Vecchio sera maintenue et confortée », conforte néanmoins le personnel soignant avant la prochaine échéance.









Des négociations pour la période 2024-2029



La pérennité de la maternité doit toujours être officiellement actée lors des négociations du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) pour la période 2024-2029 qui doivent débuter mardi prochain. « Suite à la réunion entre la direction de la clinique et l’ARS, la première partie de la négociation se fera avec la direction dans un premier temps puis avec les acteurs du terrain », souligne le représentant syndical. Les contrats qui seront signés pour les cinq prochaines années doivent notamment définir le budget qui sera alloué pour le fonctionnement du service de la maternité. S’il y a peu de chances qu’un revirement de situation survienne, Lionel Baggioni assure néanmoins qu’il restera vigilant face aux négociations du CPOM, et que les syndicats « repartiront en grève sans le moindre problème » si jamais les accords venaient à mettre en péril le maintien de la maternité.